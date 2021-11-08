【人行操作】人行１０００億７天逆回購利率持平，淨回籠９００億

《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的

１０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平２﹒２％。

公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日淨回籠９００億元。

公開市場本周共２２００億元逆回購到期，周一至周二各有１００億到期，周三至周四各有

５００億到期，周五另有１０００億到期，均為７天期。（ｃａ）

