【人行操作】人行１０００億７天逆回購利率持平，淨回籠９００億

《經濟通通訊社８日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的
１０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，中標利率持平２﹒２％。
公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日淨回籠９００億元。
公開市場本周共２２００億元逆回購到期，周一至周二各有１００億到期，周三至周四各有
５００億到期，周五另有１０００億到期，均為７天期。（ｃａ）
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