【ＦＯＣＵＳ】共和黨重奪維珍尼亞州　拜登無力抵擋風暴

【ＦＯＣＵＳ】美國總統拜登訪歐一周，從羅馬Ｇ２０峰會轉戰格拉斯哥氣候大會，但凡有
發言機會都不忘嘮嘮叨叨數落中、俄兩國。然而當空軍一號上周末返抵美國時，拜登將發現那些
最為剪不斷理還亂的煩惱事，仍舊是國內黨爭燃起的一處處火頭。
當拜登仍在格拉斯哥準備他的氣候大會講稿時，記者們卻已經在追問他來自美國國內的壞消
息 共和黨人居然趁他出國，一舉奪回了維珍尼亞州。
＊共和黨重奪維珍尼亞州＊
１１月初的數場州長和市長選舉，正好被視為一年後中期選舉的「風向標」。維州一向被視
為兩黨爭奪的關鍵搖擺州份，本月的州長之爭，因此是中期選舉「風向標之中的風向標」。自奧
巴馬時代開始，這裡的民眾就一直忠心耿耿支持民主黨。在去年的總統選舉中，拜登在這個州的
得票率就曾足足領先特朗普１０個百分點。僅僅是一年之後，代表民主黨的麥考利夫卻在此陷入
苦戰，最後以不到３個百分點之差，敗給特朗普支持的共和黨對手揚金。
揚金成為１２年來維州首位共和黨州長，令民主黨的中期選情蒙上陰影，更令拜登團隊不安
的是，麥考利夫的民意支持率本來一路領先，直至近月卻急轉直下。與這條時間線相配對的，是
美軍撤離阿富汗後陷入大混亂，全球供應鏈斷裂導致通脹加劇，以及民主黨內部因為拜登３萬億
美元開支計劃引發的內鬨。
＊拜登拖累中期選舉勝算＊
拜登前往歐洲時，對麥考利夫的勝利信心十足，更矢口否認白宮遭遇的種種不利會影響維州
選情。美國媒體形容此時的民主黨人，正目睹遠方地平線上醞釀着一場風暴。現在民主黨人應該
都已經看清楚，拜登沒有實力為黨友撐起一把抵擋風暴的巨傘，其政治團隊的差劣表現正在拖累
中期選舉的勝算。
一些民主黨人為保住民意支持，現在有必要與白宮保持距離，甚至是像黨內進步派議員般，
在一些議題上與拜登對著幹。黨內裂痕其實已經出現，在進步派議員反對下，拜登上台一年仍無
法通過其巨額社會開支方案，以致於參加氣候大會時，他做不出任何實質承諾，只能隔空批鬥中
、俄，不間斷在會場上製造噪音。
＊聯邦司法部起訴德州政府＊
不僅如此，美國更大範圍的分裂恐怕已經迫在眉睫。幾乎是在民主黨輸掉維州的同時，聯邦
司法部對共和黨大本營德州州政府發出告票，指該州嚴限郵寄投票的做法，侵害選民權力。這是
拜登領導的聯邦政府，今年第二度就選舉規則向德州發起訴訟。共和黨籍州長艾博特不甘示弱，
直指有關規則是要打擊選民舞弊，叫司法部儘管放馬過來。
艾博特的言論可圈可點，因為不少共和黨人本來就質疑，民主黨在去年的大選中舞弊，因此
拒絕承認拜登上台的合法性。司法部的法律行動顯然會被他們視為拜登的故意打壓，德州州政府
亦可能因此被戴上抵抗者的光環。目前美國民間對拜登政府的不滿情緒正在膨脹，如果法律訴訟
在民粹的推波助瀾下，演變成州政府和聯邦政府的持久對抗，那麼美國就無異於身處一場不見硝
煙的「內戰」了！
撰文 范強
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