【打擊貪腐】海關總署財務司副司長賀業民涉嚴重違紀違法被查

《經濟通通訊社８日專訊》據中央紀委國家監委網站８日消息，海關總署財務司副司長、一

級巡視員賀業民涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受中央紀委國家監委駐海關總署紀檢監察組紀律

審查和山東省泰安市監察委員會監察調查。

賀業民，１９６４年出生，山東煙台人，大學學歷，１９８４年參加工作。賀業民還曾任海

關總署財務司基建財務處處長，海關總署關務保障司副司長等職務。（ｃａ）

