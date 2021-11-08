【打擊貪腐】海關總署財務司副司長賀業民涉嚴重違紀違法被查

《經濟通通訊社８日專訊》據中央紀委國家監委網站８日消息，海關總署財務司副司長、一
級巡視員賀業民涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受中央紀委國家監委駐海關總署紀檢監察組紀律
審查和山東省泰安市監察委員會監察調查。
賀業民，１９６４年出生，山東煙台人，大學學歷，１９８４年參加工作。賀業民還曾任海
關總署財務司基建財務處處長，海關總署關務保障司副司長等職務。（ｃａ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|FOCUS08/11/2021
【FOCUS】共和黨重奪維珍尼亞州 拜登無力抵擋風暴
|專訪08/11/2021
【專訪】陶冬：聯儲局2023年才會加息 鮑威爾將拖延加息時間點
|開市Good Morning08/11/2021
溫傑：海底撈大削門店屬預期之內 料反彈至26元遇初步阻力
|財經熱話08/11/2021
【陶觀天下】央行加息臨門縮腳 拜登蜜月已告終結
|中國故事05/11/2021
《神州經脈》內房債務積重難返無了期 滬指累跌1.6%連衰兩周
|財經熱話05/11/2021
《股市一周》內房缺水問題未解 港股跌506點失守二萬五
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰