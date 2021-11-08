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08/11/2021 11:05

【打擊貪腐】海關總署財務司副司長賀業民涉嚴重違紀違法被查

　　《經濟通通訊社８日專訊》據中央紀委國家監委網站８日消息，海關總署財務司副司長、一
級巡視員賀業民涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受中央紀委國家監委駐海關總署紀檢監察組紀律
審查和山東省泰安市監察委員會監察調查。
　　賀業民，１９６４年出生，山東煙台人，大學學歷，１９８４年參加工作。賀業民還曾任海
關總署財務司基建財務處處長，海關總署關務保障司副司長等職務。（ｃａ）

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