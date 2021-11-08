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即市新聞

08/11/2021 10:26

《融天納地－溫天納》出口轉為進口的政策部署

　　《融天納地》環球市場多變，內地外貿政策亦同步進行微妙的調整，預期內地今年第四季度
出口仍有某程度上的支撐，但較大機會將出現盛衰的拐點。初步估計內地第四季度增長速度約為
１４﹒７％，今年全年出口增長速度為２７％左右。
　
　　觀察數據，早前美國耐用品消費同比增長速度３月份錄得２２％，９月份錄得１１％，遠高
於５％至６％的平均水平，拉動了內地機電類產品高水平增長和整體出口水平。其後，該數據回
歸平均水平，內地出口亦隨之回落。另外，若參考歐盟對耐用品的需求，現階段歐盟耐用品銷售
同比仍然呈現高增長，支撐了內地第三和第四季度的出口水平。預計隨後內地的出口水平，也會
回落至正常年份。雖然目前美國的零售商庫存銷售比處於低位，且存在歐美節假日補庫存，但目
前美國的工業產出指數同比增長速度和產能利用率，已經接近疫情前水平。估計疫情後，內地高
端製造業的出口，整體仍會有所提高，屬內地率先復甦和國家產業政策支持帶來的積極效果。
　
　　不過，隨著海外國家生產能力復甦，內地的出口替代效應減弱，內地的出口份額在經歷今年
上半年大幅提高後，下半年呈現略為下降趨勢。參考ＷＴＯ最新預測，明年環球出口增長速度同
比增長約為４﹒７％，若內地出口份額繼續保持下降趨勢，預期明年內地出口增長速度略低於全
球增長速度。
　
　　對比出口形勢的挑戰，進口仍樂觀。中央領導人近期強調，國家將更加注重擴大進口，促進
貿易平衡發展。進一步縮減外資准入負面清單，有序擴大電信、醫療等服務業領域開放。國家將
持續修訂擴大《鼓勵外商投資產業目錄》，引導更多外資投向先進製造業、現代服務業、高新技
術、節能環保等領域。與此同時，亦會出台自貿區跨境服務貿易負面清單，深度參與綠色低碳、
以及數字經濟等國際合作。在不同領域中，國家近期積極推進加入《全面與進步跨太平洋夥伴關
係協定》與《數字經濟夥伴關係協定》的努力均值得投資者的重視。
《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授　溫天納》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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