《匯市一周－徐惠芳》觀望英美數據，美元仍稍強

《匯市一周》展望本周，周二（９日）及周三（１０日）公布的美國生產價格指數

（ＰＰＩ）與美國消費物價指數（ＣＰＩ）。上月名義ＰＰＩ將按月升０﹒６％，而名義ＣＰＩ

則按月升０﹒６％，按年升５﹒９％，核心ＣＰＩ按年升４﹒３％。



第二個市場焦點是聯儲局官員言論。聯儲局主席鮑威爾將於周一（８日）出席關於性別與經

濟的研討會，另於周二出席經濟包容性的線上研討會。周二同場出席的還有聯儲局其他官員，加

國央行、英國央行與歐洲央行官員。



另外，本周出席公開活動的聯儲局官員還有副主席克拉里達（Ｒｉｃｈａｒｄ

Ｃｌａｒｉｄａ）、紐約聯儲銀行總裁威廉斯（Ｊｏｈｎ Ｗｉｌｌｉａｍｓ），以及三藩市聯

儲銀行總裁戴利（Ｍａｒｙ Ｄａｌｙ）等。



英國周四（１１日）公布第三季經濟報告。市場預期，該國經濟第三季按季增長１﹒５％。

美國國會就總統拜登的開支計劃的審理，也是市場焦點之一。



美聯儲重申，高通脹是暫時性的，加上英國央行維持利率不變，拖累英鎊重挫。投資者重新

評估，各國貨幣政策預期。美匯指數上揚，美債收益率全線下跌；２年期和５年期收益率分別下

跌６個和９﹒５個基點。



美聯儲的減碼將緩慢降低全球過剩的美元流動性，將利好美元，利率可能會在減碼過程完成

後不久上調，應該是明年年中前後。即使美聯儲最終在加息可能仍落後於一些其他主要央行，但

其寬鬆政策將在走出疫情時刺激經濟增長，支持美元。



＊美就業數據勝預期＊



美國１０月份就業報告出台，整體結果勝市場預期。最新公布數字，新增職位由上月

１９﹒４萬，增加至５３﹒１ 萬，失業率由上月４﹒８％降低至４﹒６％，平均時薪年率增長

為４﹒９％勝前值４﹒６％，月率下降至０﹒４％，但符合預期。



美國就業數據理想，美元一度拉升至近１４個月高位，高見９４﹒６１。美元強勢下壓倒其

他主要貨幣，部分貨幣曾跌穿上月低位。隨後市場評估及消化就業數據後，認為勞工市場仍未回

復至疫情前水平，估計聯儲局未必考慮加息，美元升勢暫停，並由高位回落。各主要貨幣隨即修

復近期部分跌幅，結束多日連續下跌的走勢。



早前歐洲央行議息，維持利率不變。歐洲央行行長拉加德表明，歐洲經濟復甦之路仍然漫長

，近期通脹升溫問題認為只屬暫時性，現時無須過早考慮加息，言論導致歐元兌美元跌至

１﹒１５水平。



美聯儲給了市場充足的時間來消化縮減購債規模，前瞻性指引非常有效。而英國央行一直是

鷹派，但上周四（４日）沒有兌現鷹派立場，與市場預期不一致。市場料，英國央行年底才減息

，令英鎊兌美元重挫，大跌了近１﹒３７％，至１﹒３５００，為１０月１日以來的最低水平。



之前市場預期，英倫銀行周四加息１５個基點。英國央行可能會在１２月加息，而且央行對

其政策周期相對溫和，英鎊必定進一步大幅下跌。英鎊現時在１﹒３４８０水平整固，趨勢往下

，上方阻力１﹒３５４０、１﹒３６００。《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》



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