《師傅教路－黃瑋傑》聯想受惠產品組合轉向商業復甦，收入創紀錄

《師傅教路》聯想集團（００９９２）公布了截至２０２１年９月３０日止上半年度業績，

得益於產品組合向更高附加值細分市場的強勁轉向和商業復甦，集團三大業務集團收入均實現了

創紀錄的收入，淨利潤率亦達到近年最高水平，展示管理層兌現了提高長期盈利能力的承諾。然

而，業績公布後，其股價不升反跌，可能是因為其股價已自１０月上旬低位７﹒２５元回升超過

兩成，部分投資者趁業績公布沽出套利所致。



＊淨利潤率創新高，基礎設施方案業務虧損收窄＊



於截至２０２１年９月３０日止上半年度，集團實現收入３４８億美元，同比增長２５％；

股東應佔溢利為９﹒７８億美元，增長８７％；毛利率為１６﹒８％，增長１３４個基點；淨利

潤率創出新高，達２﹒８％。按產品業務集團劃分，智能設備業務集團（由個人電腦、平板、手

機和其他智能設備業務組成）收入和利潤分別增長２４％和３８％，經營溢利率提升０﹒８個百

分點至７﹒５％的歷史新高。智能設備業務集團的非個人電腦產品收入增長３７％，佔該業務集

團收入１９％，高增長的領域包括配件、平板電腦和智能手機業務。

基礎設施方案業務集團收入增長２４％至３８億美元的歷史新高，經營溢利率提升了２﹒５

個百分點。該業務集團虧損收窄８１％至１７００萬美元，主要受惠雲計算和企業客戶強勁的基

礎設施升級周期，以及邊緣計算、混合雲和人工智能部署的加速增長。方案服務業務集團收入增

長３３％至２５億美元，經營溢利增長４１％至５﹒４８億美元，經營溢利率為２１﹒５％。該

業務集團正成為驅動集團以服務為主導轉型的重要利潤引擎。



＊ＰＣ向高附加值細分市場轉變，手機維持歐美增長勢頭＊



展望未來，智能設備業務集團中，個人電腦業務將繼續向高附加值細分市場的需求轉變，智

能手機業務將主力維持在北美和歐洲的強勁增長勢頭，同時保持在拉丁美洲領先的市場地位。由

於其他非個人電腦產品在智能設備業務集團中發揮著愈來愈重要的作用，未來將在包括快速增長

的配件市場等領域加快投資步伐。至於基礎設施方案業務，則一直在構建行業領先的端到端基礎

設施解決方案，並從伺服器擴展到全線產品，包括存儲、軟體定義基礎設施、軟體和服務。至於

方案服務業務集團，聯想利用其在商用電腦和中小型企業ＩＴ基礎設施業務的優勢，捕捉強大的

「即服務」需求。建議買入價８﹒１元，目標９元，止蝕位７﹒６元。《輝立證券董事 黃瑋傑

》（筆者沒有持有上述股票）



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