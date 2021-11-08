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08/11/2021 13:50

《金石為開－黃威》英美央行齊放鴿，黃金輾轉回升

　　《金石為開》美聯儲及英央行連續釋放「鴿派」信號打壓市場加息預期。儘管美聯儲宣布開
始縮減購債規模，但鮑威爾稱目前不考慮加息問題，而英央行則意外地未選擇加息，導致債券收
益率在過去一周全線回落。雖然美國１０月非農超預期一度令金價急挫，但預計還不足以改變美
聯儲的政策傾向。最終在息率走低的支持下，黃金反彈收高，全周累計上漲１﹒９％。
　
　　美聯儲一如預期宣布縮減購債規模，每月減少１５０億美元。不過鮑威爾在記者會上表現出
極為鴿派的態度。除了再次強調Ｔａｐｅｒ與加息並無關聯，他仍堅持通脹為暫時性因素，否認
處於工資－通脹螺旋。鮑威爾還表示當前未達到充分就業狀態，因此不會考慮加息問題。但對於
充分就業的標準，他的回答十分模糊。鮑威爾明顯在回避有關加息的問題，這意味著美聯儲很可
能會盡量延遲加息進程。
　
　　英國央行則按兵不動，維持關鍵利率和量化寬鬆目標不變，令市場頗感意外。英央行行長貝
利稱，最近的數據強化了需要加息的觀點，可能有必要適度收緊政策。但市場對英央行的猶豫不
決感到失望，因其早前的言論令市場投資者對英央行加息的期望頗高。
　
　　　另一方面，美國１０月非農就業人口增加５３﹒１萬人，超出市場預期的４５萬人，８、
９兩月數據也被上修，令金價一度急挫。惟１０月份勞動參與率未有起色，維持６１﹒６％，略
遜預期。整體而言，單單這份非農報告恐怕還難以改變美聯儲的政策傾向。加上兩大央行的鴿派
表態導致市場大幅調整政策預期，債息全面回落的情況下，黃金反而創出了階段性新高。
　
　　　走勢上看，金價重返日線保利加通道中軌之上後，進一步上沖至通道上軌，展開新的超短
線升浪，預計阻力位於１８３４美元附近的中期震盪區間頂部。同時周線技術指標由中性開始轉
向偏好，情況較上一次沖關時略為樂觀，本周金價能否延續升勢頗為關鍵。
　
　　　本周重點關注美國１０月核心通脹、歐元區１１月ＺＥＷ經濟景氣指數及英國三季度
ＧＤＰ初值。
《六福金融分析師　黃威》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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