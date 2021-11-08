《陶冬天下－陶冬》央行加息臨門退縮，拜登蜜月已告終結

《陶冬天下》上周原被認作是央行出大招的關鍵時刻，結果美國聯儲、英格蘭銀行和澳大利

亞儲備銀行連番爽約，害得債市大調整，短年期債券熱買，據報幾家著名對沖基金因為看錯方向

而慘虧。聯儲的確啟動了減少購債，但是在是否加息問題上刻意語焉不詳；英國央行不僅沒有加

息，連減債也沒有做，債市被迫重新評估加息進程。聯儲不提加息，加上好過預期的非農就業數

據，帶動美股再創新高。某藥廠宣布研製新冠病毒特效藥成功，更激起了市場對未來經濟回歸正

常的熱情，股市造好，十年期國債受壓。市場對英國央行按兵不動特別感到意外，英國國債被熱

炒，英鎊匯率則瞬間暴跌。美國就業情況有起色，美元指數創出近期新高，黃金則急跌，一分鐘

內成交量達到４億美元。原油價格有所反彈，但是受制於美國政府可能大量釋放儲備油的消息。

美國眾議院通過了白宮的１﹒２萬億美元基建方案。



１１月３日聯儲揭開了貨幣環境正常化的大幕。不過公開市場委員會的舉動對於市場既在意

料之中，又出乎預料之外。ＦＯＭＣ宣布從１１月開始每月削減購買１００億美元國債和５０億

美元的ＭＢＳ，預計明年中前後完全停止因為新冠疫情而開啟的ＱＥ計劃。這部分聯儲已經與市

場充分溝通了，所以宣布此措施時市場絲毫不感到意外。但是意外的是聯儲在加息問題上沒有任

何清晰地表示。ＦＯＭＣ沒有更新經濟預測，沒有更新利率的前瞻性指引。會後聲明和記者會強

調的是就業市場仍然復甦不充分，重複的是通貨膨脹是暫時性的，預計會回落，對加息語焉不詳

。主席鮑威爾在被直接問及利率政策的時候，一方面迴避了評論市場的加息預期，另一方面將貨

幣政策調整分為兩個不同階段，言外之意是現在ＱＥ減碼和未來加息之間並沒有必然的連貫性。



筆者認為除非出現大的意外，聯儲的第一次加息可能在２０２３年才出現，加息的幅度和頻

率都比市場目前所想像的更小更慢。核心邏輯是，美國的就業復甦會繼續，但是力度不夠強，另

外擔心市場過度動盪帶來系統性風險。筆者覺得鮑威爾會用實際行動捍衛其鴿派聲譽，會用形鷹

實鴿的手法盡量拖延啟動加息的時間點，避重就輕。



美國政府所發國債主要依靠聯儲的流動性擴張所吸納。美國的發債頂峰在今年第四季度，所

以聯儲在供應流動性上的壓力逐步變小，於是聯儲不介意開始減少購債規模。但是加息卻可能帶

來許多問題，從美國政府的利息支付到資本市場的槓桿，都可能出問題。這就決定了聯儲在看待

減少購債和提高利率上的態度是完全不同的。



在連續兩個月的失望數據之後，１０月份的非農就業數據有明顯改善，就業增加５３１Ｋ，

ｖｓ 市場預計的４５０Ｋ和上期的３１２Ｋ；之前兩個月的數據也被上方修正。因為德爾塔疫

情，休閒酒店業曾經再遭重創，但是最新數據顯示情況有改善。這次的就業修復是全方位的，利

好消費，但是比起疫情前的水平還差一大截。聯儲強調接下來的政策走勢與就業狀況掛勾，所以

筆者相信除非通脹進一步暴漲並呈結構化趨勢，ＦＯＭＣ並不急於加息。



上周讓市場撓頭的不僅僅是聯儲，更是英格蘭銀行。其實英國的ＣＰＩ比起美國甚至歐洲並

不突出地高，但是央行行長貝利突然提出要對通貨膨脹做點甚麼，接下來央行首席經濟學家預測

明年春天ＣＰＩ達到５％，ｖｓ現在的３﹒１％。市場將此當作暗示，於是拋售對利率敏感的兩

年期國債，利率大幅扯高，三十年期國債利率和兩年期之間的利差縮窄，收益率曲線平緩化。



但是ＢｏＥ甚麼也沒有做，既沒有加息，也沒有減少購債額度。英國在最後一刻還是叫停加

息，反映出央行對未來的經濟走勢還是信心不足，在沒有確認通脹變得不可控制前，還是盡量拖

延加息進程。得知英格蘭銀行不加息決定後，英國債市瞬間大升，十年期國債利率下挫１４基點

到０﹒９３％，兩年期更下挫２１基點到０﹒４６％。英鎊對美元匯率也從１﹒４直插到

１﹒３６％。這是債市一個巨大的預期調整，市場承認看錯了。不光英國債市調整，德國、法國

、意大利也調整，美國也調整，全世界的債市都在重設加息預期，短期國債如兩年期三年期上漲

。



筆者看來資金這一輪的加息預期會暫時停一停，這兩個月迅速平緩化的收益率曲線也會變陡

，市場已經在重新考慮加息預期，但是這應該是風暴前的平靜。美國和英國早晚都會進入加息周

期，英國最快明年第二季度就可能加息，所以債市上該發生的事情早晚還得發生，由此所產生的

動盪也需要小心。上周發生的事情，或者說沒有發生的事情，只是印證了筆者之前所講的一個觀

點，由於對經濟復甦信心不足哦，各國央行在實施退出時，能拖延盡量拖延。



在美國佛吉尼亞州州長選舉，政治素人共和黨人楊金（Ｙｏｕｎｇｋｉｎ）逆勝前州長麥克

阿里夫（ＭｃＡｕｌｉｆｆｅ）。佛吉尼亞州是民主黨的傳統票倉，２０１２年總統選舉中奧巴

馬以２６個百分點勝出，２０１７年州長選舉時候民主黨候選人以九個百分點拿下，２０２０年

總統大選時候拜登也以十個百分點取勝。但是在這次被看作對拜登政綱和政績進行公投的選舉中

，選民說了ｎｏ。根據ＣＮＮ的調查，十分之一的選民投票是為了支持拜登，近三分之一的選民

投票是為了對拜登表示不滿。



選舉中的民主黨候選人是曾經在位四年的前州長，克林頓選舉的頂級籌款人，與拜登有超過

三十年的交情。選舉中麥克阿里夫籌款能力強勁，並有許多民主黨大腕、明星為其站台，拜登、

賀錦麗、奧巴馬更是傾巢而出。共和黨人楊金從來沒有參加過公共選舉，選舉資金嚴重不足，需

要自己貼錢。麥克阿里夫是拜登路線的忠實支持者，強調政治正確、種族和解、激進環保、對富

人加稅、反對私立學校。楊金的議題多為社區關心的問題，例如教育、治安、油價，加上反對強

制打疫苗。



這次弗吉尼亞州選舉被認為是拜登第一年政績的公投，和明年中期選舉的風向標。拜登和民

主黨慘敗，勢必點燃民主黨對明年中期選舉的恐慌。民主黨議員候選人會有意與拜登政府和政策

保持距離，激進的可能更激進，溫和的更溫和，這種取態的直接後果是民主黨議員在未來一年的

投票上更加分歧，對於在國會僅有微弱票數優勢的民主黨黨團，靠本黨優勢強行通過法案的機會

變得更小。克林頓與奧巴馬兩位民主黨籍總統，都曾一上來就拿下白宮和國會兩院，都是在民主

黨輸掉中期選舉後便結束了蜜月期。拜登的蜜月期看來更短。



本周有三個重要數據，第一個是美國核心通脹，預計大幅上升到４﹒４％，第二個是英國的

第三季度ＧＤＰ增長，預計環比升１﹒５％，第三個是中國的社會融資和ＣＰＩ、ＰＰＩ。中共

中央召開十九屆六中全會，通過第三個歷史決議。《陶冬》



＊本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

