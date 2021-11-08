《缸邊隨筆－石鏡泉》點解美股升？

《缸邊隨筆》點解美股升？是否是個很白痴問題？有人買，便升囉？但點解有人買？他們會

買幾多？買幾耐？



近日美股升，有謂是關美儲局議息會事，有謂是關美就業數據事，但這些都是表象，深究，

也只是嘥功夫，因為真正美股上升，跟上述兩者，關係不大，底層還是另有原因。



買股股市升，基本有兩個驅動力；



（１）主動買



原因可以多樣，如圖其派息，分紅股，認為該股「錢」景好，但亦可以是「搭棚」推高股價

後，於高位散貨，又或一直推高、推高，作個長期投資，又或至Ｎ年後，才沽出獲利。



但無論以甚麼原因去買股，最終都是要沽，換成鈔票才有用的，說到底買股票不是要來揸，

是要來沽的。



（２）被動買



做錯邊，要冚倉，一冚完就不買，市便升完。



上周美股之升，這兩樣主動買、被動買都有，一疊加，升幅便勁，先說主動買的。



在過去１０多年中，美國公司管理層的薪酬回報有很大截是被分配到認股權，而這些認股權

的分配，是按公司股價表現而定，股價愈升，認股權的分配價愈多。使股價升有兩個方法：



（１）王道的，公司真多賺；



（２）邪道的，公司假多賺；



真多賺的不用說，怎去假多賺？



假設有公司今年賺１元，公司共有１０股，此一即每股賺０﹒１元。如公司回購５股，而次

年仍年賺１元，則這５股是每股賺０﹒２元，這是假多賺，由於每股「盈利」是翻倍了，股價自

然升。不過一用上這邪道，就要考慮第三年、第四年及之後，可以怎樣續作回購，一直到管理層

換庄，又有一班新人來辦新人事的回購。



這些被回購的股票，是在巿場上隨意買回來的嗎？當然不是，這個回購，只要安排一下，自

然是可以定向定價地買，而沽出者，當然是有關公司拿認股權換了股票的管理層，為了少交資本

增值稅，這些被認購回來的股票，通常會被持有一定時日，待過了徵稅期才沽出。



以上是否想當然的老作？看美國證監會一個調查怎說，原文照錄。



。ＳＥＣ ｒｅｓｅａｒｃｈ ｆｏｕｎｄ ｔｈａｔ ｍａｎｙ ｃｏｒｐｏｒａｔｅ

ｅｘｅｃｕｔｉｖｅｓ ｓｅｌｌ ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ ａｍｏｕｎｔｓ ｏｆ

ｔｈｅｉｒ ｏｗｎ ｓｈａｒｅｓ ａｆｔｅｒ ｔｈｅｉｒ ｃｏｍｐａｎｉｅｓ

ａｎｎｏｕｎｃｅ ｓｔｏｃｋ ｂｕｙｂａｃｋｓ， Ｙａｈｏｏ Ｆｉｎａｎｃｅ

ｒｅｐｏｒｔｓ。



數據？正是回購年年有，今年特別多！這個回購對撐起美股升勢有幾多動力？



有個研究機構Ｐａｖｉｌｉｏｎ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ作了圖，其中，分析了標

普５００上升的動力：



（Ａ）２１％來自巿盈率擴張



（Ｂ）３１﹒４％來自盈利上升



（Ｃ）７﹒１％來自派息增加



（Ｄ）４０﹒５％來自回購



假如，沒有了這逾４０％的回購，標普５００尚會在４０００點上，怕要回見２７００了。



如果公司盈利一減，公司管理層再用不了盈利去回購這些管理層用認股權換回來的股票，又

或那些靠發債來回購自家公司股票的公司，一碰上巿場利息升（一般是待１０年債息升逾２厘）

這個「主動買」回購，就會斷，股巿會怎樣？



（１）急跌，因管理層不要再接火棒，又或公司要急還債。



（２）美儲局會又ＱＥ來救股巿。



美股與Ａ股的分別是，美儲局會以美股升跌來作事，人行就睬你Ａ股都傻，只要不跌出個系

統風險來，便不出手。



再說美股的被動買。



高盛於今年１１月４日出個報告，謂於上周三（１１月３日）見出１４個月以來的最大夾淡

倉市況。



高盛仍保留個監察對沖基金盤路的部門，今時主管是ＶｉｎｃｅｎｔＬｉｍ，此部門發現自

今年１０月底以來，美股沽空再度活躍起來。但大家都知，自今年１０月以來，美股都是升的，

這批沽空者，肯定是以輸告終，今年１１月３日和４日，這批沽空者都輸得焦頭爛額，１１月３

日要？倉輸完後，在１１月４日，他們入來加碼沽空，但又再輸。這批沽家被夾死，不關我們事

，我們要關心的是，這批沽空者為何不怕輸，前仆後繼地沽？是賭仔性格，還是他們有甚麼確實

支持他們去沽的理由？估計在今周，會有個答案。



股市升跌，是個金錢遊戲，我們不可以光以久升必跌來估股市之跌，而應要以投資者何時會

惜金，不再擲金買股而估市會跌，今時美股確是位高勢「可以」危，留意是「可以」，但位高不

一定勢危，要危就要等「主動買」縮手，「被動買」不再被動，那時美股才會一插，插到美儲局

又再ＱＥ救市。《資深投資者 石鏡泉》



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