【新冠肺炎】傳中港免檢通關每日配額不逾１千人，熔斷機制辛辣

《經濟通通訊社８日專訊》香港政府力爭今年１２月底前落實中港首階段試行「小通關」。

本地傳媒引述消息報道，內地當局和港府都十分積極磋商，但內地對最少三個焦點提出了嚴格的

條件，包括要求每日返回內地的免檢疫人數應控制在１０００人或以下，倘有一宗本地確診，即

時熔斷。

據《香港０１》引述消息報道，港府原先力爭「小通關」初期每日配額５０００－６０００

人，但因持續有確診個案，故內地當局認為，每日返回內地的免檢疫人數應控制在１０００人或

以下。另有消息指，內地當局要求，倘若有一宗本地確診便暫停通關，但港府認為條件太高，希

望內地當局能夠接受以兩個群組在本港同時爆發才作為「熔斷點」，有關機制仍有待進一步開會

確定。

此外，報道指，內地當局不滿港府至今未強制航空機組人員於指定處所隔離檢疫，因目前港

府仍准許機組人員以家居方式進行隔離。至於港府收緊「安心出行」等安排，已通報內地當局，

暫時未知對方是否接納。

報道又說，當局仍在討論明年２月北京冬奧後，大約２月底或３月初，落實下一階段通關；

６月底前有望落實全面通關，以迎接香港回歸２５周年及國家主席習近平訪港。（ｃｌ）

