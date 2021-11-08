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08/11/2021 09:20

【新冠肺炎】傳中港免檢通關每日配額不逾１千人，熔斷機制辛辣

　　《經濟通通訊社８日專訊》香港政府力爭今年１２月底前落實中港首階段試行「小通關」。
本地傳媒引述消息報道，內地當局和港府都十分積極磋商，但內地對最少三個焦點提出了嚴格的
條件，包括要求每日返回內地的免檢疫人數應控制在１０００人或以下，倘有一宗本地確診，即
時熔斷。
　　據《香港０１》引述消息報道，港府原先力爭「小通關」初期每日配額５０００－６０００
人，但因持續有確診個案，故內地當局認為，每日返回內地的免檢疫人數應控制在１０００人或
以下。另有消息指，內地當局要求，倘若有一宗本地確診便暫停通關，但港府認為條件太高，希
望內地當局能夠接受以兩個群組在本港同時爆發才作為「熔斷點」，有關機制仍有待進一步開會
確定。
　　此外，報道指，內地當局不滿港府至今未強制航空機組人員於指定處所隔離檢疫，因目前港
府仍准許機組人員以家居方式進行隔離。至於港府收緊「安心出行」等安排，已通報內地當局，
暫時未知對方是否接納。
　　報道又說，當局仍在討論明年２月北京冬奧後，大約２月底或３月初，落實下一階段通關；
６月底前有望落實全面通關，以迎接香港回歸２５周年及國家主席習近平訪港。（ｃｌ）

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