【大行炒Ｄ乜】德銀降中國奧園六成一目標，匯證升中交建兩成目標

《經濟通通訊社８日專訊》表列大行最新評級及目標價：
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
（元） （元）
日清食品 大和 ５﹒８０→６﹒００ 維持持有 ５﹒７３
（０１４７５）
中國交通建設 匯證 ６﹒１０→７﹒３０ 維持買入 ４﹒０９
（０１８００）
萬科企業 摩通 ２２﹒００→２０﹒００ 維持中性 １７﹒０２
（０２２０２）
中銀航空租賃 大和 維持６９﹒００ 跑贏大市→持有 ６９﹒０５
（０２５８８）
中國奧園 德銀 ７﹒５０→２﹒９０ 買入→持有 ２﹒１９
（０３８８３）
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表列較早前部分大行評級及目標價
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
（元） （元）
宏利金融 大摩 １８２﹒４２→１８１﹒０９ 維持持平 １５０﹒７０
（００９４５）
瑞信 １６６﹒５８→１６８﹒６０ 維持中性
聯想集團 麥格理 ９﹒７０→１１﹒１０ 維持跑贏大市 ８﹒０６
（００９９２）
大摩 ９﹒００→９﹒５０ 維持持平
海通國際 ６﹒６０→７﹒００ 維持跑輸大市
藥明生物 大摩 １７０﹒００→１７５﹒００ 維持增持 １０１﹒９０
（０２２６９）
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（ｅｒ）
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