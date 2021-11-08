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即市新聞

08/11/2021 08:17

【大行炒Ｄ乜】德銀降中國奧園六成一目標，匯證升中交建兩成目標

《經濟通通訊社８日專訊》表列大行最新評級及目標價：
　　　股份╱編號　　大行╱券商　　　　目標價變動　　　　　評級變動　　　前收市價　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　　　　（元）　
　　　日清食品　　　　大和　　　　５﹒８０→６﹒００　　　維持持有　　　５﹒７３　
　　（０１４７５）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中國交通建設　　　匯證　　　　６﹒１０→７﹒３０　　　維持買入　　　４﹒０９　
　　（０１８００）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　萬科企業　　　　摩通　　　２２﹒００→２０﹒００　　維持中性　　　１７﹒０２
　　（０２２０２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中銀航空租賃　　　大和　　　　　維持６９﹒００　　　跑贏大市→持有　６９﹒０５
　　（０２５８８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　中國奧園　　　　德銀　　　　７﹒５０→２﹒９０　　　買入→持有　　２﹒１９　
　　（０３８８３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

表列較早前部分大行評級及目標價
　股份╱編號　　大行╱券商　　　　　目標價變動　　　　　　評級變動　　　前收市價　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　　　　（元）　　
　宏利金融　　　　大摩　　　１８２﹒４２→１８１﹒０９　　維持持平　　１５０﹒７０
（００９４５）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　瑞信　　　１６６﹒５８→１６８﹒６０　　維持中性　　　　　　　　
　聯想集團　　　　麥格理　　　９﹒７０→１１﹒１０　　　維持跑贏大市　　８﹒０６　
（００９９２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　大摩　　　　　９﹒００→９﹒５０　　　　維持持平　　　　　　　　
　　　　　　　　海通國際　　　　６﹒６０→７﹒００　　　維持跑輸大市　　　　　　　
　藥明生物　　　　大摩　　　１７０﹒００→１７５﹒００　　維持增持　　１０１﹒９０
（０２２６９）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｅｒ）

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