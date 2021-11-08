【大行炒Ｄ乜】德銀降中國奧園六成一目標，匯證升中交建兩成目標

《經濟通通訊社８日專訊》表列大行最新評級及目標價：

股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價

（元） （元）

日清食品 大和 ５﹒８０→６﹒００ 維持持有 ５﹒７３

（０１４７５）

中國交通建設 匯證 ６﹒１０→７﹒３０ 維持買入 ４﹒０９

（０１８００）

萬科企業 摩通 ２２﹒００→２０﹒００ 維持中性 １７﹒０２

（０２２０２）

中銀航空租賃 大和 維持６９﹒００ 跑贏大市→持有 ６９﹒０５

（０２５８８）

中國奧園 德銀 ７﹒５０→２﹒９０ 買入→持有 ２﹒１９

（０３８８３）

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表列較早前部分大行評級及目標價

股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價

（元） （元）

宏利金融 大摩 １８２﹒４２→１８１﹒０９ 維持持平 １５０﹒７０

（００９４５）

瑞信 １６６﹒５８→１６８﹒６０ 維持中性

聯想集團 麥格理 ９﹒７０→１１﹒１０ 維持跑贏大市 ８﹒０６

（００９９２）

大摩 ９﹒００→９﹒５０ 維持持平

海通國際 ６﹒６０→７﹒００ 維持跑輸大市

藥明生物 大摩 １７０﹒００→１７５﹒００ 維持增持 １０１﹒９０

（０２２６９）

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（ｅｒ）

