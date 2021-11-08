【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒７億人幣，買吉利沽藥明

《經濟通通訊社８日專訊》恒指低開２７４點，報２４９５０點。最高跌１７５點報
２５０４９點，最低跌５００點報２４７２４點。恒指收報２４８７０點，跌３５４點或
１﹒４１％。
按額度計算，北水全日淨流入１９﹒７億元人民幣，減少７﹒９％。吉利汽車
（００１７５）、騰訊控股（００７００）、時代電氣（０３８９８）；淨賣出最多的依次是藥
明生物（０２２６９）、香港交易所（００３８８）、小米集團（０１８１０）。
主板成交１２８３﹒３８億元增加８﹒２％。其中港股通成交２６６﹒３億元，佔總成交
２０﹒８％。
吉利汽車升１﹒１４％報２６﹒５元，北水淨買入５﹒５億元。騰訊控股跌２﹒７９％報
４６７﹒４元，北水淨買入３﹒１億元。時代電氣升１﹒０９％報４６﹒２元，北水淨買入
１﹒６億元。藥明生物跌２﹒７７％報１０１﹒９元，北水淨賣出４﹒２億元。香港交易所升
０﹒３４％報４６６元，北水淨賣出３億元。小米集團跌１﹒６９％報２０﹒４元，北水淨賣出
２﹒４億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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吉利汽車 （００１７５） ５﹒４７
騰訊控股 （００７００） ３﹒０５
時代電氣 （０３８９８） １﹒６２
舜宇光學科技 （０２３８２） １﹒６２
中芯國際 （００９８１） １﹒６２
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沽出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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藥明生物 （０２２６９） －４﹒１７
香港交易所 （００３８８） －２﹒９６
小米集團 （０１８１０） －２﹒４２
比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒９２
東岳集團 （００１８９） －０﹒５５
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