【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒７億人幣，買吉利沽藥明

《經濟通通訊社８日專訊》恒指低開２７４點，報２４９５０點。最高跌１７５點報

２５０４９點，最低跌５００點報２４７２４點。恒指收報２４８７０點，跌３５４點或

１﹒４１％。

按額度計算，北水全日淨流入１９﹒７億元人民幣，減少７﹒９％。吉利汽車

（００１７５）、騰訊控股（００７００）、時代電氣（０３８９８）；淨賣出最多的依次是藥

明生物（０２２６９）、香港交易所（００３８８）、小米集團（０１８１０）。

主板成交１２８３﹒３８億元增加８﹒２％。其中港股通成交２６６﹒３億元，佔總成交

２０﹒８％。



吉利汽車升１﹒１４％報２６﹒５元，北水淨買入５﹒５億元。騰訊控股跌２﹒７９％報

４６７﹒４元，北水淨買入３﹒１億元。時代電氣升１﹒０９％報４６﹒２元，北水淨買入

１﹒６億元。藥明生物跌２﹒７７％報１０１﹒９元，北水淨賣出４﹒２億元。香港交易所升

０﹒３４％報４６６元，北水淨賣出３億元。小米集團跌１﹒６９％報２０﹒４元，北水淨賣出

２﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

吉利汽車 （００１７５） ５﹒４７

騰訊控股 （００７００） ３﹒０５

時代電氣 （０３８９８） １﹒６２

舜宇光學科技 （０２３８２） １﹒６２

中芯國際 （００９８１） １﹒６２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



沽出最多港股

＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

藥明生物 （０２２６９） －４﹒１７

香港交易所 （００３８８） －２﹒９６

小米集團 （０１８１０） －２﹒４２

比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒９２

東岳集團 （００１８９） －０﹒５５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

