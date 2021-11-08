《日入而息》六中全會在北京召開，恒大再減持恒騰網絡套現逾４億

《今天重點》

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六中全會上午北京召開，習近平作工作報告

內地十月美元計出口增２７﹒１％勝預期，進口增幅略遜

據報恒大未兌付最新到期的８２４９萬美元債息

恒大（０３３３３）再減持恒騰網絡（００１３６）２億股

，套現逾４億元

傳零跑汽車聘中金等安排其逾７８億香港ＩＰＯ

歐陽伯權再獲委任為港鐵公司（０００６６）主席，為期兩

年半；歐陽伯權對續任港鐵主席感榮幸，明年東鐵線過海段

投入服務

傳與內地通關免檢疫日配額不逾１千人，熔斷機制辛辣

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《即日市況》

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恒指低收１０６點報２４７６３，科指跌８２點報６１９３

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《深滬股市》

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滬綜指高收０﹒２％三千五不穩，鋰電、環保股落鑊

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《美元匯價》

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歐元區零售銷售遜預期，可候高沽歐元

歐元最新報１﹒１５６５╱６８，日圓最新報１１３﹒４１╱４４

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《公司業績》

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騰訊（００７００）上季料多賺逾１％手遊收入放緩，元宇宙概念看俏

信利國際（００７３２）首三季純利升１﹒２倍至９﹒１６億元，不派息

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《公司資訊》

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騰訊（００７００）聯手亞洲數碼金融研究所推動亞洲地區

金融科技創新

保誠（０２３７８）擴展應用程式Ｐｕｌｓｅ健康及財富管

理服務

平安好醫生（０１８３３）與阿斯利康在藥品零售及慢病管

理等合作

ＭＭＣ（００９７５）附屬與國家能源集團煤焦化簽署年度

協議

雲頂新耀（０１９５２）擬額外動用最多１億元購回股份

阿里巴巴（０９９８８）蔡崇信稱沒有出售南華早報的計劃

匯控（００００５）上日倫敦回購２７０﹒５８萬股涉１﹒

２４億元

和黃醫藥（０００１３）下月公布兩款白血病抑制劑臨床試

驗分析

招商永隆銀行正式開展公募基金託管業務

歌禮（０１６７２）獲康寧傑瑞皮下注射抗體藥大中華區外

獨家權益

瑞安房地產（００２７２）與霍尼韋爾合作為項目安裝綜合

能源管理軟件平台

信和集團及平安推出企業創新計劃，部分方案已應用於旗下

項目

匯豐於本港完成首批「前瞻性期限ＳＯＦＲ」貿易融資交易

寶龍地產（０１２３８）１０月合約銷售額按年升１０﹒８

％至７２﹒２７億元人民幣

日日煮與ＳＰＡＣ公司就合併事宜擬第四季舉行股東會議

歐陽伯權再獲委任為港鐵公司（０００６６）主席，為期兩

年半；歐陽伯權對續任港鐵主席感榮幸，明年東鐵線過海段

投入服務

遠洋集團（０３３７７）１０月協議銷售額按年升０﹒６％

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《國企紅籌》

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中廣核能源（０１８１１）１０月發電量按年增加２３﹒３

％

彩虹新能源（００４３８）控股股東附屬公司將股權轉讓予

另一子公司

廣汽集團（０２２３８）１０月汽車產銷量按年跌８﹒１１

％

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《神州民企》

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教育巨頭新東方轉型，關閉過千教學點發展農產品平台

龍光集團（０３３８０）首１０個月合約銷售額按年增１９

﹒７％

融創服務（０１５１６）斥１８億元人民幣購母企融創中國

商業管理業務

移卡（０９９２３）注資１億元人民幣「千千惠」到店電商

業

建業地產（００８３２）上周五回購２００萬股

合景泰富集團（０１８１３）１０月預售額按年減少２５﹒

３％

神威藥業（０２８７７）首９月營業額按年增２４％至逾２

３億元人民幣

中國奧園（０３８８３）１０月合同銷售按年跌３３﹒２％

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《中國要聞》

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六中全會上午北京召開，習近平作工作報告

華夏Ａ５０ ＥＴＦ首日成交３６億人幣，創歷史新高

上海將推動自動駕駛出租車開展試點運營

中國１０月進口６６﹒４萬噸肉類，創２０個月最低

上海將在電信、醫療等服務業擴大開放領域先行先試

中金公司因兩項估值違規被北京證監局責令改正

海關表示首十月煤進口均價漲２７﹒１％，大豆進口減少

支付寶、新浪等第三方平台紛紛暫停基金組合跟投

中國女航天員王亞平首次太空出艙

人行１０００億７天逆回購利率持平，淨回籠９００億

工信部表示統籌研究支持新能源車加快發展的政策舉措

四部門表示鼓勵金融機構開發氣候友好型金融產品

陽光城延期美元債要約交換截止期，周五或無法兌本息；陽

光城企穩略升，據報再有５億元人民幣ＡＢＮ獲展期一年

海關總署財務司副司長賀業民涉嚴重違紀違法被查

「借唄」啟動品牌脫離，金融機構入駐支付寶獨立運營

市監總局表示嚴禁「雙１１」先提價後打折

天貓雙１１活動首階段完結，淘寶直播引導成交按年增長８

８﹒８％

國家電網有序用電規模近清零，電煤存量回升至２０天

發改委表示煤炭產量達１１９３萬噸高位，供存全面提升

監管要求券商不得通過「大Ｖ」直播引流開戶

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《寶島快訊》

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台股收升０﹒７％，台積電稱已回應美國要求提交信息

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《其他消息 》

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中大學生會司法委員會裁定學生會解散屬違憲無效

民主思路出帖求票傍晚零的突破，黃頴灝夠票今報名；民主

思路黃頴灝參選新界東北，稱有人建議轉區

鄧炳強斥許智峯煽動市民杯葛選舉卑劣，倘響應或違法

盧文端稱某些泛民圍攻參選非建制派或違《選舉條例》

管浩鳴報名參選選委會界別，林新強參選法律界

金管局表示１年期ＨＯＮＩＡ掛勾債券下周三投標

生產力促進局表示逾九成食品科技及綠色科技企業以香港為

目標市場

澳門表示下周一起要求非居民入境需持至少５０００澳門元

；澳門「過數易」跨行轉帳下月試行

多個大型新盤開售，中原十大屋苑周末僅錄３宗成交

深股通額度全日用２億元；滬股通額度全日用２３億元，陸

股通淨流出１０億元

次批港銀陸續遞申請，東亞北向通仍待批，創興月內入紙

眾安銀行推雙１１限時優惠，稅貸保證實際年息１％

戴德梁行表示房產業在應對氣候變化和可持續發展作用大

德勤報告指全球製造商利用可持續製造創造財務和環境效益

仲量聯行表示三項九龍住宅物業招標，估值共３﹒７５億

金融學院推出金融領袖計劃，每年錄取約１５名金融人才

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大國博弈》

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中國間諜遭美國聯邦陪審團裁定有罪，涉竊航空機密

美國要求芯企提供商業數據，據報三星、台積電已妥協

首十月中國對美國出口增２１﹒８％進口增２８﹒９％

中國間諜涉嫌竊取美方機密被定罪，外交部表示純屬捏造

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《恒大困局》

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恒大（０３３３３）再減持恒騰網絡（００１３６）２億股

，套現逾４億元

ＳＣ Ｌｏｗｙ表示恒大繼續付息，債權人無法干涉交易

據報恒大未兌付最新到期的８２４９萬美元債息

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《進博會》

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上海國資交易團在進博會上意向採購金額再創新高

中儲糧進博會上採購進口大豆８４０萬噸，同比增兩成

綠地集團預計將在今年進博會上採購商品超過７億美元

輝瑞中國與國內多個互聯網醫療平台開展合作

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《新冠肺炎》

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本港相隔近一個月後再錄零確診

廠商會會長表示冀政府爭取農曆新年前通關

曾祈殷未知第三針是否通關考慮，促檢視機組人員豁免

傳與內地通關免檢疫日配額不逾１千人，熔斷機制辛辣

本輪疫情波及２０省，衛健委：繼續堅持嚴格防疫措施

陳肇始稱內地專家或來港視察，健康碼將實名登記

政府擬要求未打針公務員加密自費檢測至每周１次

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