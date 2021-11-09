《運籌帷幄－梁業豪》美股若回落調整，港股會急挫嗎？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

偏淡和顯著向淡。六中全會舉行期間，投資者多只作壁上觀。內地會否增強對一些行業的監管，

或是有所放鬆，會對內地股市與港股的表現產生很大的影響。也許，不再有壞消息已經是好消息

；港股下個升浪的上升動力來源很可能來自國企股的買盤。由於美股已經位高勢危，隨時會回落

調整；到時，港股市場內最受影響的，將會是舊經濟股和科技股。

本欄認為，本港藍籌股的回升動力將會最差，科技股則會於中期已見底或近底的情況下，引

來趁低吸納的買盤。至於國企股，表現還須視乎內地股市的走勢而定。整體而定，由於板塊輪動

的情況料會持續，港股很難呈現強勢單邊升市或強勢單邊跌市。換言之，我們應觀察港股好友大

戶於美股進行調整時入市維持秩序的誠意，以及他們的買盤覆蓋範圍。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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