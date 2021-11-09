《套期保值－蕭猷華》沙特阿美調高石油售價，油價看漲

《套期保值》油組及盟國ＯＰＥＣ＋拒絕美國總統拜登要求，增加額外供應，導致今年原油

供應將會維持不足。與此同時，全球最大石油公司沙特阿美，調升１２月官方輕質原油售價每桶

１﹒４０－２﹒７０美元，較早前預期０﹒５至１﹒０美元為高，市場預期油價會進一步上漲。

另一方面，氣象學家預期今年冬季會較往年寒冷，已經開始得到印證，北京在上星期的「立冬」

日氣溫急降，降雪量較往年平均大之外，亦來得早，氣溫驟降增加對發熱用的能源需求。

美國１０月份就業數據造好，顯示隨著疫情和變種病毒逐漸消退，美國民眾願意重投勞工市

場。此外，藥廠輝瑞上周公布口服新冠藥物研究結果，顯示有效減低高危患者的住院和死亡率

８９％。

紐約期油上周回落至７８﹒２５美元已有明顯支持。冬季預期天氣寒冷、ＯＰＥＣ＋沒有額

外增產、美國就業數據改善的情況下，即使拜登政府釋出戰略石油儲備，油價下跌空間仍有限，

筆者預期紐約期油短期可上望８６美元。此外，石油股份受惠油價上升，中石油（００８５７）

現水平股價明顯落後國際油價，建議投資者可趁低吸納。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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