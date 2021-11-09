《缸邊隨筆－石鏡泉》美１０月就業數據之後

《缸邊隨筆》美國１０月就業數據亮麗，增５３﹒１萬個職位，按這個增速，約８個月後，

即明年７月，就業人數將回至其疫前高位，其時美儲局應已全線減完買債，是否剛好要加息了？



９月低迷的就業數據被上調增加多２３﹒５萬個職位，這點筆者在以前文章已指出過，９月

的就業數據被一些特別因素阻礙，未能及時上報，才致報細了數，９月和１０月的增減職位龍虎

榜。



＊就業亮麗數據有望持續＊



１０月的亮麗就業數據可否有望持續？應該會，原因？



（１）９月５日起不少美國州政府開始停或減發失業、疫情救濟，再不能躺著領救濟，就只

得起身去打工，不然就黑白兩種米都無錢買。



（２）美國勞工真是缺人手，連要講人格的銀行業，也因為缺人，而開始要請有案底人士。



（３）美國製造業，基本上不要大學學歷，也在１０月就業數據中，見增加了６萬個人手。



（４）目前最少職位增長的行業是政府聘請的教師職位，原因是不少教師不肯接種疫苗而辭

職或被炒。這批人都是有一定學歷的，但也應最捱不起窮，不旋踵一就是領完救濟，便去接種疫

苗，回去教書，一就是轉行，一就是以後靠炒業為生。



（５）會使到未來就業職位增長放緩的，不是不夠工做，而是人懶不肯做，使到美國的勞工

打工率一直在６０％左右。但由於最近美國的工薪有上升（年率計由４﹒６％增至４﹒９％），

重賞有勇夫，應可以吸引到較多工人來打工。



（６）如果拜登的１﹒７５萬億美元經濟計劃提案也被通過，則美國將很快要招聘大量不用

高學歷的工人。以前一直窒礙美國職位增長的一個重要原因是不少工人有案底，由吸毒、偷竊、

打劫、傷人都有，如銀行連有案底的人也聘用，一般的建造業、製造業，亦不會介意招聘這些有

案底人士，這就開闊了工人來源。未來數月的勞工就業率上升的話，將於１２月公布的１１月就

業數據，就可印證這點了。



另外有個重磅點，在１０月２日在南海海底撞了山的海狼級攻擊型核潛艇，

Ｃｏｎｎｅｃｔｉｃｕｔ號的艦長被炒了魷。艦長被炒原因是：Ｌｏｓｓ ｏｆ

ｃｏｎｆｉｄｅｎｃｅ，咁大件事，點都要有人孭飛的。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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