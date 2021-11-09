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09/11/2021 08:07

《ＩＰＯ反應》京城佳業公開超購１﹒８８倍，一手中籤率２５％

　　《經濟通通訊社９日專訊》內地物管運營商京城佳業（０２２１０）明日（１０日）在主板
掛牌上市，香港公開發售超購１﹒８８倍，一手４００股中籤率２５﹒０７％，認購５手穩中１
手。國際配售初步提呈超購約０﹒４１倍。香港及國際發售比例最終維持１比９。
　　該股上市定價為８﹒２８元，屬招股價８﹒２８元至９﹒９６元範圍之下限，集資淨額約
２﹒４７億元。上市獨家保薦人為中金。（ｍｈ）

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