【雙１１狂熱】首階段銷情勝去年，買阿里京東能否處之泰然？

《經濟通通訊社記者余穎恒９日專訊》還有兩天時間，俗稱「光棍節」（光棍意指單身）的

「雙１１狂歡節」準備迎來第１３個年頭。這項全國消費活動盛事當初微不足道，時至去年銷售

額已超過３７００億元人民幣。今年各大電商平台更提早開始預售，反應非常熱烈，銷情理想。

兩大概念股阿里巴巴（０９９８８）及京東（０９６１８）股價早前分別受監管措施及疫情等因

素影響已下跌不少，適逢「雙１１」熱潮不退反進，短期內能否提振股價呢？

「雙１１」始於天貓於２００９年１１月１１日舉辦的促銷活動，當時參與商家只有２７間

，促銷力度亦有限，惟營業額５２００萬人幣，遠超預期，天貓此後於每年１１月１１日都會舉

辦大規模促銷活動。時至去年，營業額已升至３７２３億人幣，較去年增長近四成。



＊電商平台首階段銷售較去年佳＊



阿里巴巴表示，今年「雙１１」規模為歷來最大，共吸引了２９萬個品牌參加，創下紀錄。

天貓將為超過９億中國消費者提供超過１４００萬件折扣商品。今年活動將再次設立兩個售賣期

，首階段為１１月１至３日，第二階段為「正日」１１月１１日。公司最近亦公布１１月１至３

日期間的首階段售賣期銷情，超過２６００個品牌開售後首一小時的成交額，已超越去年首日開

售數字，反應非常熱烈。

其他電商平台銷情亦理想，京東在「雙１１」首日有１３９個品牌下單金額破億元人民幣，

其中Ａｐｐｌｅ、小米、海爾、聯想、美的、華為等品牌下單金額突破１０億元；４３２７６個

商家成交額同比增長超過兩倍。小米（０１８１０）「雙１１」首日全渠道支付金額突破７０億

元人民幣，手機類包攬全平台銷量第一，其中Ｎｏｔｅ １１系列首銷一小時全渠道突破５０萬

部。



＊專家料對阿里京東刺激不大＊



受疫情影響，中國第三季ＧＤＰ增長４﹒９％，低於預期，整體經濟數據表現亦較一般，經

濟環境未算太好。不過，電商平台在今年雙１１預售反應已不俗，看來國民消費意欲未受太大影

響，雙１１活動當天銷售料向好。

天風證券曾分析，今年「雙１１」各大電商平台在反壟斷「二選一」取締後，加大對商家的

支持力度，疊加直播電商助力，以及部分滯後的消費需求，第四季線上消費較第三季有望改善。

不過，ｉＦａｓｔ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通訊社》表示，

市場在「雙１１」前夕已炒定先，除非會有極度亮麗的銷售情況，否則「雙１１」活動未必可刺

激阿里巴巴及京東股價攀升。他解釋，阿里巴巴創辦人馬雲過去不時會親自粉墨登場，刺激「雙

１１」銷情，惟現時看似乎不會發生，加上股價處於弱勢，估值即使回落，部署上都只宜炒波幅

。

至於京東，溫鋼城指出，作為阿里巴巴在「雙１１」的挑戰者，反壟斷政策出台令其受惠，

股價亦有上升跡象，「雙１１」銷情理想的話，或有助即將公布的業績，相對較阿里巴巴值得投

資。



＊快綫跌穿慢綫，買巴巴如坐針顫？＊



去年阿里巴巴股價在「雙１１」前夕表現一般，１１月１１日更由高位回落至２４８﹒４元

，到月尾才反彈。早前受到中央監管措施影響，股價一度跌至１３２元新低，但隨後都稍為反彈

。近期市場較少出現不利股價的監管消息，市場或將焦點放在首階段開售情況。另外，投資者都

要留意，阿里的日線圖ＭＡＣＤ快線已跌穿慢線，整體上亦呈下行趨勢，且股價去年１１月尾失

守一百天均線後，多次反彈皆在該線遇到阻力，至今仍未重返該線之上，故暫時可以１８０元為

短期上升目標，１４０元可吸納，跌穿１３０元的話就要止蝕。

京東方面，股價在去年１１月１１日低見３００元後反彈，１２月跌至３０２﹒２元持續回

升，今年２月升至４２２﹒８元後展開大型跌浪，今年８月低見２３６﹒４元後始逐步收復失地

，惟股價在９及１０月兩度挑戰３３０元皆未能成功突破，並持續回調，但股價自８份開始呈一

浪高於一浪形態，已有短期轉強跡象，目前股價與一百天均線２９２﹒９５相差不遠，該位應有

一定支持，保守者可於２７０元（前調整浪底以上）附近買入，目標訂於３３０元，訂２６０元

止蝕。

