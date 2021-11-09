《專家之言－李偉傑》六中全會召開Ａ股穩，港股受累內房債務問題

《專家之言》美國聯儲局上周議息會議結束，正式開始減少買債，符合市場預期，加息方面

仍未有時間表公布，市場認為言論偏鴿，加上英國亦出乎意料未有上調息率，外圍投資情緒偏向

正面，而在１１月８日起一連四天將在北京召開中共１９屆六中全會，相信內地股市在正面氣氛

下，走勢能靠穩，但港股在１０月中旬後，已缺乏反彈力度下，由１０月高位２６２３４點反覆

回吐至近期２４６００點水平，若果用１０月低位２３６８１點至１０月中高位２６２３４點，

黃金比率計算回吐０﹒６１８則在２４６５６點水平，該位置亦接近在９月中旬後低位橫行整固

頂部，因此該水平形成重要轉勢訊號，寄望能夠力守該位置，因為假若失守的話調整幅度將加大

，要跌多近１０００點才見支持。



＊「表外債」困擾市場，可留意電動車板塊＊



而港股持續弱勢除了缺乏利好因素和等待藍籌公布業績外，內房債務問題持續發酵亦成為市

場關注重點，內房債務問題並不是新鮮事情，但持續連環的負面傳聞亦震懾市場投資情緒，加上

現時市場亦更為關注「表外債」問題，包括債務和抵押貸款擔保、財富管理計劃、股權回售期權

和未兌現承諾，因為「表外債」就即是市場未能根據已公布負債狀況作估計，投資市場將會視為

不明朗因素帶來困擾，在沒有違約下就當然沒有問題，但近期內房問題正持續進佔搜尋榜，相信

要等待內地正式向銀行提出拯救行動，增強市場信心才可防止出現骨牌效應。股份上可以留意電

動車板塊，內地提出碳達峰和碳中和目標，在結構性改變下，相信電動車市場將成為投資市場大

主題，相關股份可在２０天線水平逐步吸納。《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，

筆者及╱或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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