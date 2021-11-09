【車股開車】比亞迪領先地位不變，仍可追？ＥＴＦ或贛鋒較上算？

《經濟通通訊社記者梁凱菱９日報道》乘聯會以及多間車企公布上月汽車銷量數據，汽車股

再度成為今日焦點。截至約１１時，比亞迪（０１２１１）及吉利（００１７５）均登上五大淨

買入股份榜，汽車三寶投資價值有沒有改變？現時部署哪類車股較上算？



＊吉利買家重奪市場控制權＊



吉利、長汽（０２３３３）及廣汽（０２２３８）上日齊齊公布上月汽車銷量，對比乘聯會

同期的表現，吉利及長汽均跑輸整體行業，但仍無助股價升勢。吉利早市初段一度升半成，長汽

亦曾漲３％，但以資金流向比較，仍以比亞迪較理想。

截至中午收市，根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，比亞迪獲逾１﹒５億元資金淨主動買入，

佔總成交金額逾１２％。雖然淨掃貨規模比過去五個交易日平均的約２﹒５億元少，但從成交分

析可見，大戶買家掃貨態度進取，主動買沽比率隨每宗交易的成交金額增加。其中，每宗成交金

額１０００萬或以上，即超級大戶主動買沽比率高達８１：１９。

雖然吉利未有超級大戶參與買賣，資金淨主動買入規模較比亞迪少，只有逾１﹒２億元，但

已佔總成交金額逾１７％，並扭轉過去五個交易日平均的近９６００萬元淨主動賣出，反映買家

重奪市場控制權；加上，整體、中戶、大戶及特大戶的主動買沽比率更理想。兩股的成交分析比

較，請參閱下表。



比亞迪、吉利成交分析 （截至中午收市）

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每宗標準自動對盤交易成交金額 比亞迪主動買沽比率 吉利主動買沽比率

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整體 ５７ ： ４３ ６０ ： ４０

１００萬或以上 （中戶或以上） ６５ ： ３５ ７０ ： ３０

２００萬或以上 （大戶或以上） ６９ ： ３１ ８３ ： １７

５００萬或以上 （特大戶或以上） ７６ ： ２４ １００ ： ０

１０００萬或以上 （超級大戶或以上） ８１ ： １９ －

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＊比亞迪新能源車銷量無可匹敵＊



儘管綜合資金流向及成交分析，吉利略佔優。但觀乎兩股以至其他車股的汽車銷量，比亞迪

仍然跑出。比亞迪早於上周三（３日）收市後公布上月汽車銷量數據，整體汽車銷量及新能源車

銷量按年分別升８８％及近２﹒５倍，對比吉利及長汽，整體汽車銷量及新能源車銷量均跑輸，

後兩者更跑輸行業，即乘聯會公布的１４％汽車銷量跌幅，以及約１﹒４倍新能源車銷量升幅。

比亞迪新能源車實力在汽車三寶之中，可謂無庸置疑。集團最新公布，「漢」系列車型上月

銷量達１﹒１萬輛，連續七個月正增長，並是第六次單月銷量破萬，又指ＤＭ－ｉ超級混動相關

車型訂單充足，正積極統籌規劃相關零部件供應。

輝立證券董事黃瑋傑今日在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ

Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，維持看好比亞迪的看法，繼續視之為汽車舊勢力中的首選。黃師傅上

周已建議未持有汽車股的投資者，可於股價突破前高位２９５元後小注追入，雖然上周高位與歷

史高位３２４﹒６元仍有約２％距離，但黃師傅直言，３２４﹒６元並非比亞迪的終點，僅為中

途站，有信心比亞迪可上試３５０－３５５元的量度升幅目標，未持貨者可於２９５－２９８元

買入。

除了吉利、長汽外，廣汽上日收市後也有公布上月汽車銷量數字。以按年變動率計，其表現

比前兩者理想。不過，黃師傅指出，廣汽的新能源車銷量佔比仍較少，僅約６％；而市場現時傾

向給予新能源車股較高估值，資金亦願意買入相關股份，故廣汽、東風（００４８９）這類依靠

合資車企貢獻的利潤難與汽車三寶比較，亦解釋為何廣汽、東風的估值低，但股價仍跟不上汽車

舊勢力。



＊２８４５技術分析指標不配合升勢，黃瑋傑：贛鋒可吼位部署＊



乘聯會同時預計第四季市況，包括芯片短缺問題未解決、車企或面臨全年盈利倒退的壓力，

以及車企庫存低企，年底旺季銷量難以大升。不過，縱觀汽車三寶第四季至今的表現，累計升幅

介乎１６－２７％。是已充分反映還是未反映？黃師傅以比亞迪為例，其過去兩季純利均倒退，

相信是後者機會較大，料汽車股整體第四季表現將比整體大市硬淨。

除了比亞迪外，還有其他選擇嗎？ＧＸ中國電車（０２８４５）的十大持倉中，多隻均為鋰

電池相關股。美國最新研發出全氣候電池，加上企業持續有收購鋰礦消息，ＧＸ中國電車的走勢

比比亞迪還要好，今早再度破頂，高見２１３﹒６元。不過，在日線圖上，ＭＡＣＤ正營造熊差

離利淡轉向形態，Ｄｉｆｆ顯著下跌，反映上升動力並沒有隨股價增加；ＲＳＩ亦低於前高位，

略呈背馳現象。若情況持續，需小心短期回吐壓力。

相反，黃師傅提到，贛鋒鋰業（０１７７２）近日走勢轉好，以陰陽燭韻律分析，近日陽燭

數目比早前多，可見跌勢略為喘定。若股價連續三日企穩５０天線（約１５０元），並突破前高

位１６１元，後市可看高一線，建議可考慮分兩注部署。

