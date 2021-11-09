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即市新聞

09/11/2021 17:00

《盤後部署》內房爆煲恒指難風騷，料２４５００至２５３００上落

　　《經濟通通訊社９日專訊》恒指夜期升近１５０點，港股今早（９日）高開１６７點後回落
，惟昨天（８日）急跌的藥明生物（０２２６９）反彈逾一成，為表現最好藍籌，加上汽車和體
育用品股造好，恒生指數收報２４８１３，升４９點或升０﹒２０％，主板成交９８５﹒７４億
元。國企指數收報８８０６，升１２點或升０﹒１４％。恒生科技指數收報６２２１，升２７點
或升０﹒４５％。
　　Ａ股造好，上證綜合指數報３５０７，升８點或升０﹒２４％，成交４２１２﹒０１億元人
民幣。深證成份指數報１４５７１，升６３點或升０﹒４３％，成交５８９６﹒６１億元人民幣


＊內房問題未除，內銀股可趁低吸納＊

　　內銀股今天普遍受壓，招行（０３９６８）跌近２％，建行（００９３９）、郵儲銀行
（０１６５８）微跌。不少內房企業受債務同「三條紅線」等問題纏擾，佳兆業（０１６３８）
近期就面臨流動性危機、出現理財產品逾期兌付的問題。筆者認為對銀行貸款都有一定程度影響
，問題一日未見改善，短期內股價應會繼續下調，投資者可於低位撈底。當中，郵儲銀行估值平
，第三季純利按年升逾兩成，加上將加強金融科技和財富管理業務，不妨待股價回調至５元吸納

　　大市方面，恒指在保力加通道底部２４５００點水平有見支持，但已跌穿各條平均線，十天
線更有掉頭向下跡象，走勢似乎轉差，市場投資意欲不高，加上內房問題嚴重，短期料在
２４５００至２５３００點之間上落。（ｅｒ）

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