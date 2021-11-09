【外圍經濟】日本９月美國主權債劵購買量創去年３月以來新高

《經濟通通訊社９日專訊》根據日本務省９月份數據顯示，日本９月份的美國主權債劵購買

量創下去年３月以來新高，約為３７７００億日圓。同月經常順差為１０３３７億日圓。此外，

日本９月薪酬連續第７個月上漲，比去年同期增０﹒２％，但低於經濟學界預測的０﹒６％。

（ｊｆ）

