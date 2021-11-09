【國際要聞】日媒透露安倍晉三將重掌自民黨最大派系

《經濟通通訊社９日專訊》日本《共同社》引述多名東京政圈人士消息指，前首相安倍晉三
將重返自民黨最大派系細田派，並出任會長。預計細田派將於１１日在總會正式作出宣布。該派
現任會長細田博之，將在１０日召開的特別國會上就任眾院議長。安倍於２０１２年擔任自民黨
總裁時，退出了細田派前身町村派，但一直對該派系具有競爭力。分析指，安倍重掌細田派，將
成為未來黨內人事的造王者。（ｊｆ）
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