  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/11/2021 11:58

【國際要聞】日媒透露安倍晉三將重掌自民黨最大派系

　　《經濟通通訊社９日專訊》日本《共同社》引述多名東京政圈人士消息指，前首相安倍晉三
將重返自民黨最大派系細田派，並出任會長。預計細田派將於１１日在總會正式作出宣布。該派
現任會長細田博之，將在１０日召開的特別國會上就任眾院議長。安倍於２０１２年擔任自民黨
總裁時，退出了細田派前身町村派，但一直對該派系具有競爭力。分析指，安倍重掌細田派，將
成為未來黨內人事的造王者。（ｊｆ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話09/11/2021
世茂澄清傳聞回購債券卻未止跌　大行看法分歧應該信邊個？
財經熱話09/11/2021
【車股開車】比亞迪領先地位不變 仍可追？買入電車ETF或贛鋒較上算？
FOCUS09/11/2021
【FOCUS】「碳減排支持工具」問世　地產漫漫寒冬無期?
香港政情09/11/2021
【立會選舉】林鄭:立會選舉不容有失　研口岸設票站讓內地港人投票
開市Good Morning09/11/2021
黃瑋傑：兩萬五為港股短期阻力　車股仍首選比亞迪
市場動向09/11/2021
越秀交通基建申報基礎設施公募REIT 把握政策機遇推動高質量發展
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞虎標頸肩舒

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金