【國際要聞】日媒透露安倍晉三將重掌自民黨最大派系

《經濟通通訊社９日專訊》日本《共同社》引述多名東京政圈人士消息指，前首相安倍晉三

將重返自民黨最大派系細田派，並出任會長。預計細田派將於１１日在總會正式作出宣布。該派

現任會長細田博之，將在１０日召開的特別國會上就任眾院議長。安倍於２０１２年擔任自民黨

總裁時，退出了細田派前身町村派，但一直對該派系具有競爭力。分析指，安倍重掌細田派，將

成為未來黨內人事的造王者。（ｊｆ）

