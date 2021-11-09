【國際要聞】特朗普暫不表露參選意向，要待明年中期選舉後宣布

《經濟通通訊社９日專訊》美國前總統特朗普周一表示，他將在明年國會中期選舉後，才宣

布是否會參加２０２４年總統選舉。他接受美媒訪問時稱，如果他過早宣布參選，會影響其他有

意競逐的共和黨人。此外，他亦拒絕透露會否邀請佛羅里達州州長桑蒂斯，或前美國駐聯合國大

使黑莉作為競選拍檔。目前總統拜登的民意支持度只有３８％，是上任後最低。（ｊｆ）

