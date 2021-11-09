《經濟通通訊社９日專訊》美國３０年期抗通脹債券孳息率一度下跌７﹒１個基點，至－
０﹒５０８％的紀錄最低點，顯示交易員對消費物價上漲的擔憂加劇，市場重新評估聯儲局加快
收緊貨幣政策的可能性。
３０年期抗通脹債券是用於保障投資者免受通脹蠶蝕。此前的最低點是２０２０年８月的－
０﹒５０６％。分析指，由於對本周消費物價數據的預測，令通脹的關注度再次上升，美國１０
年平衡通貨膨脹率周一升約７個基點至２﹒６３％。（ｊｆ）
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09/11/2021 14:31
【外圍經濟】美國３０年期抗通脹債劵孳息率跌至紀錄低點
《經濟通通訊社９日專訊》美國３０年期抗通脹債券孳息率一度下跌７﹒１個基點，至－
０﹒５０８％的紀錄最低點，顯示交易員對消費物價上漲的擔憂加劇，市場重新評估聯儲局加快
收緊貨幣政策的可能性。
３０年期抗通脹債券是用於保障投資者免受通脹蠶蝕。此前的最低點是２０２０年８月的－
０﹒５０６％。分析指，由於對本周消費物價數據的預測，令通脹的關注度再次上升，美國１０
年平衡通貨膨脹率周一升約７個基點至２﹒６３％。（ｊｆ）
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