《台股攻略－黃振宇》ＡＭＤ進軍元宇宙，資金重投電子股

《台股攻略》美股續創新高，電子股重回主流，台股今日（９日）表現強勢，半導體的台積

電領軍，指數最終升１２６點，收１７５４１點，成交金額增至３９３２﹒５５億元（新台幣．

下同），三大法人合共淨買入２０７﹒７４億元。

美股半導體大廠ＡＭＤ進軍元宇宙概念，奪下Ｍｅｔａ（舊名：Ｆａｃｅｂｏｏｋ）晶片大

單，令元宇宙熱潮再度升溫，相關概念股的威盛及位速漲停，宏達電升５﹒８％，凌陽亦升

２﹒９％。電子權值股方面，台積電收６１１元，升１﹒５％；聯電收６３﹒１元，升１％；世

界升超過３％；股王矽力─ＫＹ領升超過２％，其股價重上４８００元關口；聯發科及日月光投

控則分別跌０﹒２％及０﹒５％。除了半導體外，電子零件板塊表現不錯，泰鼎─ＫＹ、聯昌及

太空梭漲停，飛宏、川湖、今皓、榮科、力銘及華新科均升超過４％，國巨亦升超過２％。散熱

模組廠的奇鋐表示集團於受惠於中系三大雲端業者ＢＡＴ（百度、阿里巴巴、騰訊）客戶貢獻，

其１０月總收入為４０﹒３２億元，維持上月水平，今日獲市場資金追捧，大升８﹒８％，股價

收８７﹒５元創新高，力致、健策及尼得科超眾亦升超過２％。比特幣升近６８０００美元關口

，虛擬貨幣產業概念股的映泰升７％，華擎升５﹒４％，青雲及技嘉亦升超過２％。貨攬業的台

驊投控公布１０月合併總收入為３９﹒８１億元，雖然按月減２﹒８９％，但仍是歷史第二高金

額。陽明表示海運市場仍供不應求，因應塞港問題，集團於１１月透過臨時性運力調整航次，以

紓緩近期台灣產業出口艙位壓力。

自今年８月起，台股經歷大調整後，大部分股份築底回升，投資氣氛於１０月中轉好，台股

續向１７６００點關口進發，建議投資者關注受惠科技發展的電子權值股及現時貨運量供不應求

的航運股份。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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