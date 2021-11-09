《窩輪豪情－梁業豪》淡友大戶為何不進佔恒指２４６００關口？

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為非必需性消費

業、必需性消費業與公用事業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股

票現為港鐵（０００６６）、中國旺旺（００１５１）與華虹半導體（０１３４７），可用作買

入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考

的股票，則宜首選新地（０００１６）、藥明生物（０２２６９）與世茂集團（００８１３）。

上周五（５日）筆者曾經提醒大家，淡友大戶有誘因攻抵恒指２４６００，而昨天（８日）

指數立即跌至２４６３４，殺掉了大量持有恒指牛證的投機者。我們須研究的，是為甚麼淡友大

戶不增強攻勢，將恒指推至２４６００，完成任務呢？其實２４６００只不過是一個心理關口；

若以該指作為收回價的恒指牛證並未累積到足夠的街貨量，即代表未能為淡友大戶提供足夠的殺

戳對象。本欄認為，若於一、兩個交易日內仍未見恒指跌抵２４６００，我們應假設短期跌浪已

經告一段落。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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