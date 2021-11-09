《談國論企－黎偉成》港須全方位追蹤健康碼通關

《談國論企》中華人民共和國香港特別行政區即使本土確診個案基本清零了好一段持間，惟

始終未能與內地甚至境外其他地方通關，因小修小補的所謂「安心出行」難以即時、全面、準確

、有效的作出予人信心的防禦、警報，無法及時處理和化解問題，於「外防輸入」更潛伏不可忽

視的風險。香港必須建立對內、外具全面追蹤功能的「健康碼」，公平、公開、公正的一律對待

本地及進出香港的人士，始能安全爭取通關，否則枉然！



＊強制港人及入境者要持特發健康碼抗疫＊



即使香港特區政府相當積極、主動和努力地爭取與內地通關多時，但中央至今仍然相當審慎

回應，最重要的問題為（一）港府推出的「安心出行」措施，由始至今都相當求其：（１）開始

施行之時只是「鼓勵」港人安裝，不安裝者進入設「安心出行」處所只要自我填紙，做法異常粗

漏，有等於無；（２）經多番小修小補，現今無疑有一定程度「改進」，但只是規定進入政府建

築物和以餐飲等為主的指定處所，要硬性拍卡，仍然存在許許多多重大漏洞，而「安心出行」只

有接報有確診個案後，始作出滯後式和有限度「通知」，沒有即時、緊密的雙向、多方追縱功能

，對於「內防擴散」所起的作用不很足夠。

尤其是（３）「安心出行」在「外防輸入」所產生的「預期效應」，幾乎有等於無，因從機

場入境者都一定要打了兩針和登機前有檢測陰性證明，卻仍然每日都有或多或少人到港作即時檢

測甚至強制性隔離檢測後確診，如無一若內地具追縱功能的「健康碼」，病疫輸入威脅也就不輕

。相信這會是中央最為擔心之處。

需要高度留意的，是（二）國家衛建委疾控局副局長吳良有於１１月６日指出，境內（Ｉ）

「本輪疫情由多個不關聯的境外輸入源頭引起」，此為境內對外城市所「引入」的境外疫症，都

有「健康碼」追蹤，而香港現只有極低層次的「安心出行」，又怎使中央放心讓內地與香港通關

？反而有追縱功能「澳康碼」的澳門，就讓中央較為放心，為甚麼香港不要搞具追縱功能的「港

康碼」？

而（ＩＩ）吳良有更表：「總體上，本次疫情呈現傳播鏈條多、傳播速度快、傳播範圍廣的

特點

，防控形勢依然嚴峻」，我看最是嚴峻的問題是疫情由南到北，而黑龍江、遼寧大連等北方地區

疫情仍在發展，冬至已至，入冬了，惡疫在寒天會特別惡，如之何？

更重要的是（三）中國主辦的冬季奧運會將於２０２２年２月４日至２０日在北京舉行，控

疫清零，「外防輸入」、「內防擴散」，是為重中之重。香港即使建立具追蹤功能的「港康碼」

，與內地再通關的問題，會否遲一點才實施？很有可能！

我建議，港府最需要做的最逼切工作，是徹徹底底和完完全全的建立和推行具追蹤功能的「

港康碼」，必須做到（甲）強制性的實施。因新冠肺炎惡疫ＣＯＶＩＤ－１９，與其他病疫，同

樣是無選擇性的攻擊，問題是ＣＯＶＩＤ－１９主要攻擊肺部，染疫者的肺部受到創傷，很有可

能對其內與外的整個身體有嚴重的打擊，故尤以林鄭為主的港府一眾官員千萬、千萬不要講甚麼

「民主」、「人權」特別是「私隱」，有病就要醫，有疫就要抗，有甚麼「私隱」可言？



＊須全面全方位追縰港內外人士以抗疫取效＊



只有內地式「健康碼」的「港康碼」，才能夠在防抗惡疫，爭取到相對理想的成效，香港才

可以與內地通關，經濟才可能逐步恢復。

由是（乙）港府要強制性的要港人、出入香港的人士，都要有具追蹤功能的「港康碼」，公

公平平、公公道道地為之，就等於港人要持有身份證、非港人要有護照等法律證明文件，無差異

，為甚麼不這樣做？難道在港的確診者，可以因「私穩」而不被追縱嗎？到現時還不肯推「港康

嗎」，庸官之胡思庸為！

（丙）港府，要推出「港康碼」，當然要對港人和包括內地在內的來港人士，都要強制性的

接受，最好的辦法，是（１）對每一件港人發放標準和法定「港康碼」卡，而這當然與港區居民

身份證為基本，注入實名的的特別「健康卡」，毋須用甚麼手機之類的「配件」應用，方便、快

捷、有效。香港當年實施居民出街一定要帶身份證，至今一直有效益，「港康碼」同樣可以為之

。

香港對（２）由境外而來者，非港人在入境後同樣要有硬制式的對相關人士發放和持有「港

康碼」，和硬式規定在港的一切活動都要用之，是為無差別的政策，惡疫肆虐凡兩年，至今還未

有稍減之兆，強制性採取「港康碼」，一定可以！《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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