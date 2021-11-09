  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/11/2021 09:24

《異動股》阿里巴巴開升近２％，雙１１首三日直播成交升近九成

　　《經濟通通訊社９日專訊》阿里（０９９８８）現價升１﹒９１％，報１６０﹒３元，該股
成交約１７６萬股，涉資２﹒８３億元。
　　《阿里足跡》公布，首階段為１１月１日至３日，第二階段為１１月１１日。１１月１日至
３日，淘寶直播引導成交按年增長８８﹒８％；天貓獨立設計師品牌銷售額按年增長１﹒８４倍
。中國三、四線城市及農村消費力較去年同期增長２４﹒８８％。１１月１日凌晨０時至１時，
超過２６００個品牌的成交額超過去年１１月１日全日數字。
　　另外騰訊（００７００）即將於今日公布第三季業績，市場料收入增長將放緩，現開升
１﹒１２％，報４６９元。美團（０３６９０）升１﹒９２％，報２７６﹒４元。
　　現時，恒生指數報２４９５２，升１８９點或升０﹒７６％，主板成交１９﹒５６億元。國
企指數報８８７２，升７８點或升０﹒９０％。恒生科技指數報６２４０，升４６點或升
０﹒７５％。
　　即月期指新報２４９３０，升１９３點，低水２３點。即月國指期貨報８８８８，升９１點
，高水１５點。即月科指期貨新報６２５４，升６５點，高水１８點。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　１６０﹒３０元　升１﹒９１％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　京東集團（０９６１８）　３０３﹒２０元　跌０﹒７９％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　騰訊（００７００）　　　４６９﹒００元　升１﹒１２％
　　美團（０３６９０）　　　２７６﹒４０元　升１﹒９２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向09/11/2021
越秀交通基建申報基礎設施公募REIT 把握政策機遇推動高質量發展
專訪09/11/2021
【專訪】陶冬：原油生產短期錯位 將世界推向能源危機邊緣
中國故事08/11/2021
《神州經脈》10月出口超預期進口遜　滬指微升三千五得復失
財經熱話08/11/2021
海底撈大削門店止血曾飆逾一成　雨過天青抑或死貓彈？
財經熱話08/11/2021
【騰訊預測】騰訊上季料多賺逾1%手遊收入放緩，元宇宙概念看俏
財經熱話08/11/2021
【醫「弱」股】藥明生物跌跌不休　冇貨唔買住？積弱原因何在？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞虎標頸肩舒

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金