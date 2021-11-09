《異動股》阿里巴巴開升近２％，雙１１首三日直播成交升近九成

《經濟通通訊社９日專訊》阿里（０９９８８）現價升１﹒９１％，報１６０﹒３元，該股

成交約１７６萬股，涉資２﹒８３億元。

《阿里足跡》公布，首階段為１１月１日至３日，第二階段為１１月１１日。１１月１日至

３日，淘寶直播引導成交按年增長８８﹒８％；天貓獨立設計師品牌銷售額按年增長１﹒８４倍

。中國三、四線城市及農村消費力較去年同期增長２４﹒８８％。１１月１日凌晨０時至１時，

超過２６００個品牌的成交額超過去年１１月１日全日數字。

另外騰訊（００７００）即將於今日公布第三季業績，市場料收入增長將放緩，現開升

１﹒１２％，報４６９元。美團（０３６９０）升１﹒９２％，報２７６﹒４元。

現時，恒生指數報２４９５２，升１８９點或升０﹒７６％，主板成交１９﹒５６億元。國

企指數報８８７２，升７８點或升０﹒９０％。恒生科技指數報６２４０，升４６點或升

０﹒７５％。

即月期指新報２４９３０，升１９３點，低水２３點。即月國指期貨報８８８８，升９１點

，高水１５點。即月科指期貨新報６２５４，升６５點，高水１８點。





表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

阿里（０９９８８） １６０﹒３０元 升１﹒９１％



京東集團（０９６１８） ３０３﹒２０元 跌０﹒７９％



騰訊（００７００） ４６９﹒００元 升１﹒１２％

美團（０３６９０） ２７６﹒４０元 升１﹒９２％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

