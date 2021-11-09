《異動股》傳內地容許向補習機構發牌，中教升３％，新東方揚４％

《經濟通通訊社９日專訊》中教（００８３９）現價升３﹒４８％，報１３﹒１元，該股成

交約１２萬股，涉資１５２萬元，盤中高見１３﹒２６元。

教育股普遍反彈，新東方（０９９０１）升４﹒３３％，報１６﹒３８元；銀杏教育

（０１８５１）升４﹒６５％，報１﹒３５元；新東方在綫（０１７９７）升３﹒８８％，報

４﹒２８元。

據外電昨日（８日）報道，內地或容許向課後補習機構發牌規管，料最快將於本月底前公布

，雖然持牌機構仍須以非牟利形式經營，惟可靠兼營其他教育業務獲利。

現時，恒生指數報２４９００，升１３６點或升０﹒５５％，主板成交４５﹒０９億元。國

企指數報８８５９，升６６點或升０﹒７５％。恒生科技指數報６２４６，升５２點或升

０﹒８４％。

即月期指新報２４８８３，升１４６點，低水１７點。即月國指期貨報８８６８，升７１點

，高水８點。即月科指期貨新報６２５３，升６４點，高水７點。

上證綜合指數報３５０７，升８點或升０﹒２４％，成交２２７﹒１３億元人民幣。

深證成份指數報１４５２６，升１７點或升０﹒１２％，成交１３４﹒６２億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中教（００８３９） １３﹒１元 升３﹒４８％

新東方（０９９０１） １６﹒３８元 升４﹒３３％

銀杏教育（０１８５１） １﹒３５元 升４﹒６５％

新東方在綫（０１７９７） ４﹒２８元 升３﹒８８％

宇華教育（０６１６９） ３﹒２２元 升１﹒９％

思考樂（０１７６９） １﹒３元 升３﹒１７％

楓葉教育（０１３１７） １﹒１２元 升２﹒７５％

天立教育（０１７７３） １﹒６７元 升２﹒４５％

新高教（０２００１） ３﹒４５元 升２﹒３７％

東方教育（００６６７） ７﹒０７元 升１％

中滙（００３８２） ４﹒７６元 升１﹒４９％

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（ｋｓ）

