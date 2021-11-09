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即市新聞

09/11/2021 09:35

《異動股》傳內地容許向補習機構發牌，中教升３％，新東方揚４％

　　《經濟通通訊社９日專訊》中教（００８３９）現價升３﹒４８％，報１３﹒１元，該股成
交約１２萬股，涉資１５２萬元，盤中高見１３﹒２６元。
　　教育股普遍反彈，新東方（０９９０１）升４﹒３３％，報１６﹒３８元；銀杏教育
（０１８５１）升４﹒６５％，報１﹒３５元；新東方在綫（０１７９７）升３﹒８８％，報
４﹒２８元。
　　據外電昨日（８日）報道，內地或容許向課後補習機構發牌規管，料最快將於本月底前公布
，雖然持牌機構仍須以非牟利形式經營，惟可靠兼營其他教育業務獲利。
　　現時，恒生指數報２４９００，升１３６點或升０﹒５５％，主板成交４５﹒０９億元。國
企指數報８８５９，升６６點或升０﹒７５％。恒生科技指數報６２４６，升５２點或升
０﹒８４％。
　　即月期指新報２４８８３，升１４６點，低水１７點。即月國指期貨報８８６８，升７１點
，高水８點。即月科指期貨新報６２５３，升６４點，高水７點。
　　上證綜合指數報３５０７，升８點或升０﹒２４％，成交２２７﹒１３億元人民幣。
　　深證成份指數報１４５２６，升１７點或升０﹒１２％，成交１３４﹒６２億元人民幣。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中教（００８３９）　　　　　１３﹒１元　升３﹒４８％
　　新東方（０９９０１）　　　１６﹒３８元　升４﹒３３％
　　銀杏教育（０１８５１）　　　１﹒３５元　升４﹒６５％
　　新東方在綫（０１７９７）　　４﹒２８元　升３﹒８８％
　　宇華教育（０６１６９）　　　３﹒２２元　　升１﹒９％
　　思考樂（０１７６９）　　　　　１﹒３元　升３﹒１７％
　　楓葉教育（０１３１７）　　　１﹒１２元　升２﹒７５％
　　天立教育（０１７７３）　　　１﹒６７元　升２﹒４５％
　　新高教（０２００１）　　　　３﹒４５元　升２﹒３７％
　　東方教育（００６６７）　　　７﹒０７元　　　　升１％
　　中滙（００３８２）　　　　　４﹒７６元　升１﹒４９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｋｓ）

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