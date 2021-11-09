《神州民企》長城汽車（２３３３）１０月銷量１１萬輛，跌１７％

《經濟通通訊社９日專訊》長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）公布，１０月銷

量約１１﹒２１萬輛，比去年同期跌１７﹒３３％，因哈弗和ＷＥＹ品牌銷量分跌３６﹒１％和

３５﹒５％，而產量約１１﹒１４萬輛，比去年同期跌１５﹒１％。

該集團指，首１０個月銷量約９９﹒６１萬輛，比去年同期升２２％，因哈弗和ＷＥＹ品牌

銷量分升１１﹒７％和跌２９﹒２１％，而產量約９７﹒７８萬輛，比去年同期升２１﹒８％。

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