《經濟通通訊社９日專訊》長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）公布，１０月銷
量約１１﹒２１萬輛，比去年同期跌１７﹒３３％，因哈弗和ＷＥＹ品牌銷量分跌３６﹒１％和
３５﹒５％，而產量約１１﹒１４萬輛，比去年同期跌１５﹒１％。
該集團指，首１０個月銷量約９９﹒６１萬輛，比去年同期升２２％，因哈弗和ＷＥＹ品牌
銷量分升１１﹒７％和跌２９﹒２１％，而產量約９７﹒７８萬輛，比去年同期升２１﹒８％。
（ｗｈ）
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09/11/2021 08:06
《神州民企》長城汽車（２３３３）１０月銷量１１萬輛，跌１７％
《經濟通通訊社９日專訊》長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）公布，１０月銷
量約１１﹒２１萬輛，比去年同期跌１７﹒３３％，因哈弗和ＷＥＹ品牌銷量分跌３６﹒１％和
３５﹒５％，而產量約１１﹒１４萬輛，比去年同期跌１５﹒１％。
該集團指，首１０個月銷量約９９﹒６１萬輛，比去年同期升２２％，因哈弗和ＷＥＹ品牌
銷量分升１１﹒７％和跌２９﹒２１％，而產量約９７﹒７８萬輛，比去年同期升２１﹒８％。
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