【進博會】上海１６家市級醫院進博會採購金額達４﹒５億人幣

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》第四屆進博會上海交易團今日舉行「上海市

級醫院大型醫用設備集中採購簽約儀式」，１６家上海市級醫院在進博會前已提前完成本次採購

的招評標工作，共３３台設備中標，採購金額達４﹒５億元人民幣。

中標設備來自美國通用電氣、荷蘭飛利浦、德國西門子、瑞典醫科達和美國瓦里安等多家大

型跨國公司，產品包括最先進的ＣＴ、ＭＲＩ、直線加速器、ＤＳＡ和ＳＰＥＣＴ等。

