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09/11/2021 14:56

【進博會】上海１６家市級醫院進博會採購金額達４﹒５億人幣

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》第四屆進博會上海交易團今日舉行「上海市
級醫院大型醫用設備集中採購簽約儀式」，１６家上海市級醫院在進博會前已提前完成本次採購
的招評標工作，共３３台設備中標，採購金額達４﹒５億元人民幣。
　　中標設備來自美國通用電氣、荷蘭飛利浦、德國西門子、瑞典醫科達和美國瓦里安等多家大
型跨國公司，產品包括最先進的ＣＴ、ＭＲＩ、直線加速器、ＤＳＡ和ＳＰＥＣＴ等。

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