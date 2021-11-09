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即市新聞

09/11/2021 12:45

《午市前瞻》六中全會將成市場焦點，２４６９４點料為短期支持位

　　《經濟通通訊社９日專訊》恒生指數半日收市報２４７４５，跌１７點或０﹒０７％，主板
成交５２７﹒７６億元。恒生中國企業指數報８７８８，跌５點或０﹒０７％。恒生科技指數報
６１７４，跌１９點或０﹒３１％。

＊溫鋼城：吉利競爭力不及比亞迪，短期宜炒波幅＊

　　大市近期窄幅上落，ｉＦａｓｔ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通
訊社》表示，港股估值平，開始見有資金在低位撈貨，市場亦期待六中全會的會議結果，其中值
得留意中央會否出手幫助近期水深火熱的內房企業。他續指，近期市況較悶，北水近幾天「出多
入少」，反應未算太積極，暫時未見有太大上升動力，短期支持位可留意２４６９４點，阻力位
料於２６０００點水平。
　　吉利（００１７５）及長汽（０２３３３）公布１０月銷售情況，兩間車企銷量按年均下跌
逾一成五。溫鋼城表示，吉利及長汽業務性質相似，當中吉利吸納外來技術較好，有一定競爭力
。不過，與生產電動車及鋰電池的比亞迪（０１２１１）相比，吉利及長汽表現均稍遜。部署方
面，溫鋼城指吉利曾升至２８元高位，但之後都未能升穿，短期內宜炒波幅，支持位可設在２３
元，２７元為目標。至於長汽，他表示市盈率２１倍，較吉利平，股價走勢亦較吉利強，短期目
標可設於３６﹒５元，３１元可吸納。（ｅｒ）

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