【北水炒Ｄ乜】淨流入７﹒６億人幣，捧藥明泡泡掟美團

《經濟通通訊社９日專訊》恒指高開１８９點，報２４９５２點。最高升１９２點報
２４９５６點，最低跌８５點報２４６７８點。恒指收報２４８１３點，升４９點或０﹒２％。
按額度計算，北水全日淨流入７﹒６億元人民幣，增加３３６﹒１％。藥明生物
（０２２６９）、泡泡瑪特（０９９９２）、中芯國際（００９８１）；淨賣出最多的依次是美
團（０３６９０）、騰訊控股（００７００）、香港交易所（００３８８）。
主板成交９８５﹒７４億元減少１９﹒２％。其中港股通成交２１１﹒６億元，佔總成交
２１﹒５％。
＊市監局持續規範重點領域競爭行為＊
藥明生物升１０﹒２％報１０２﹒６元，北水淨買入１﹒５億元。泡泡瑪特升２﹒７５％報
５９﹒７元，北水淨買入１﹒４億元。中芯國際升３﹒９１％報２３﹒９元，北水淨買入１﹒４
億元。
國家市場監督管理總局副局長甘霖近日表示，將持續規範數字經濟、科技創新、信息安全、
民生保障等重點領域競爭行為。美團跌０﹒２９％報２７０﹒４元，北水淨賣出４﹒６億元。騰
訊控股升０﹒０４％報４６４元，北水淨賣出２﹒７億元。香港交易所跌０﹒３９％報４６５元
，北水淨賣出１﹒３億元。
表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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藥明生物 （０２２６９） １﹒４５
泡泡瑪特 （０９９９２） １﹒４５
中芯國際 （００９８１） １﹒３５
舜宇光學科技 （０２３８２） ０﹒３４
工商銀行 （０１３９８） ０﹒３３
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沽出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） －４﹒５７
騰訊控股 （００７００） －２﹒７４
香港交易所 （００３８８） －１﹒２５
吉利汽車 （００１７５） －１﹒０４
中國移動 （００９４１） －０﹒９６
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