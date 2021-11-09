《美元走勢－羅明立》仍然關注歐元１﹒１６２０附近阻力

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１２﹒９０ １１３﹒２６ １１２﹒７２

歐元╱美元 １﹒１５９３ １﹒１６０６ １﹒１５７７

英鎊╱美元 １﹒３５６５ １﹒３５８２ １﹒３５４８

美元╱瑞郎 ０﹒９１３０ ０﹒９１４０ ０﹒９１１７

美元╱港元 ７﹒７８９１ ７﹒７９０６ ７﹒７８７４

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《美元走勢》周一（８日）並無重要經濟數據公布，美匯指數則從高位回落。美國國會眾議

院通過１﹒２萬億美元基建法案，以改善國內機場、道路和橋樑等基本設施，市場樂觀情緒持續

，美股繼續造好。聯儲局內部對２０２２年還是２０２３年開始加息的意見有分歧，收水決定的

因素被消化，美國１０年期國債孳息率回落至１﹒５％以下，美匯指數星期二（９日）失守９４

水平。

歐洲央行首席經濟學家認為當地的通脹是暫時性，反映歐洲收水未有時間表。歐元跟隨美元

回落而造好，升至１﹒１６水平，仍然關注１﹒１６２０附近的阻力。英倫銀行行長貝利指通脹

上升與結束封鎖及供應鏈問題有關，如發現通脹預期影響薪酬上升，央行將採取行動。市場預期

下月央行仍然有可能加息，英鎊曾經升至１﹒３５８０。今明兩日美國會公布ＰＰＩ及ＣＰＩ數

據，若通脹進一步上升，市場對美國加息時間提早出現的預期會增加，應有利美元回穩。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒１５９０ １﹒１４８０ １﹒１６２５

美元兌日圓 賣出日圓 １１２﹒４０ １１３﹒５０ １１１﹒９０

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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