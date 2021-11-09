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即市新聞

09/11/2021 16:03

《美元走勢－羅明立》仍然關注歐元１﹒１６２０附近阻力

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１２﹒９０　１１３﹒２６　１１２﹒７２
　　歐元╱美元　１﹒１５９３　１﹒１６０６　１﹒１５７７
　　英鎊╱美元　１﹒３５６５　１﹒３５８２　１﹒３５４８
　　美元╱瑞郎　０﹒９１３０　０﹒９１４０　０﹒９１１７
　　美元╱港元　７﹒７８９１　７﹒７９０６　７﹒７８７４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　《美元走勢》周一（８日）並無重要經濟數據公布，美匯指數則從高位回落。美國國會眾議
院通過１﹒２萬億美元基建法案，以改善國內機場、道路和橋樑等基本設施，市場樂觀情緒持續
，美股繼續造好。聯儲局內部對２０２２年還是２０２３年開始加息的意見有分歧，收水決定的
因素被消化，美國１０年期國債孳息率回落至１﹒５％以下，美匯指數星期二（９日）失守９４
水平。
　　歐洲央行首席經濟學家認為當地的通脹是暫時性，反映歐洲收水未有時間表。歐元跟隨美元
回落而造好，升至１﹒１６水平，仍然關注１﹒１６２０附近的阻力。英倫銀行行長貝利指通脹
上升與結束封鎖及供應鏈問題有關，如發現通脹預期影響薪酬上升，央行將採取行動。市場預期
下月央行仍然有可能加息，英鎊曾經升至１﹒３５８０。今明兩日美國會公布ＰＰＩ及ＣＰＩ數
據，若通脹進一步上升，市場對美國加息時間提早出現的預期會增加，應有利美元回穩。
　　　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　賣出歐元　１﹒１５９０　１﹒１４８０　１﹒１６２５
　　美元兌日圓　賣出日圓　１１２﹒４０　１１３﹒５０　１１１﹒９０
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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