【立會選舉】傳曾國衞借調入境處人員協助檢視立法會選舉流程安排

《經濟通通訊社９日專訊》本地傳媒引述消息指，政制及內地事務局局長曾國衞，向之前曾

經任職的入境處借調了８人協助檢視立法會選舉流程安排。

消息指，相關借調安排只是臨時性質，在政府內很常見，希望可進一步提高選舉流程的效率

，加入人性化元素，為選民和候選人帶來更大便利。有報道引述政府人士指，今次借調安排引起

政府內部非議，質疑曾國衞未能領導政務官。（ｂｉ）

