奧園健康第二大股東不接受拆骨，若出售資產需反映真實價值

《經濟通通訊社９日專訊》奧園健康（０３６６２）第二大股東、持有６％以上股權的投資

管理公司無極資向奧園健康董事會及股東發出公開信，指奧園健康的價值被大幅低估，希望公司

若出售資產要有透明的競爭招標，並恰當地反映業務的真實價值，又指不接受「拆骨」出售。



＊不接受奧園健康拆骨出售，冀透過競爭招標＊



無極資本發言人接受《路透》採訪時表示，公司自約一年前起開始買入奧園健康股份，且在

近幾個星期不斷增持，現時其已為奧園健康第二大單一股東，若將公司「拆骨」，集團接受不到

。他表示，奧園健康是好的資產，倘出售，希望是出售公司，而非賣資產。

無極資本於公開信稱，支持奧園健康董事會為恢復業務真實價值而採取的行動，相信展開透

明的競爭招標是公司發展的最佳方向，有望藉此充分展現業務的內在價值。



＊若整體出售公司，每股價值應達６﹒５元以上＊



無極資本表示，過去１２個月，奧園健康股價下跌逾４２％，遠遜於物業管理同業３﹒９％

的平均正回報。在可比交易倍數的基礎上，公司與同業之間亦存在巨大差距。例如，截至今年

１１月５日，奧園健康２０２０至２１財政年度的市盈率為５﹒２倍，而其同業平均市盈率則為

２７﹒３倍。

無極資本發言人表示，希望奧園健康就出售作出一個好的決定，除了交易過程應透明，亦應

該是價高者得。他表示，如奧園健康是以公司整體出售，交易市盈率最少應有１０倍，每股價值

應達６﹒５元以上，這是基於今年稍早碧桂園物業（０６０９８）收購藍光嘉寶服務的出價所推

算，因藍光嘉寶的質素不及奧園健康，但交易倍數都達十數倍。

中國奧園（０３８８３）上周四（４日）表示，旗下奧園健康正與若干獨立協力廠商可能出

售提供物業管理及其他相關服務的若干附屬公司權益進行初步討論，但尚未訂立任何條款或具體

協議。（ｂｉ）

