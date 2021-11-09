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09/11/2021 10:19

【通關在望】林正財：香港或至明年中才可恢復與全球各地通關

　　《經濟通通訊社９日專訊》行政會議成員林正財表示，香港需要先與內地通關，並用數月時
間提高疫苗接種率（尤其是老年人），才可以向全球其他地方開關，估計可能需時約半年。
　　林正財又指，只有當香港的疫苗接種率提高，再次對外開放時，才可以談論「最後的結局」
，其中可能包括對病毒採取更加自由的態度。
　　他認為，香港仍未有足夠的疫苗接種率，來仿傚其他國家，與病毒共存。（ｃｗ）

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