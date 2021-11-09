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09/11/2021 14:10

《新股上市》消息指陽光保險擬明年在港上市，籌最多１５６億元

　　　《經濟通通訊社９日專訊》外電引述消息人士表示，陽光保險集團考慮明年通過香港
ＩＰＯ籌資約１０億至２０億美元（約７８億至１５６億港元）。
　　消息指，　該公司在與中金公司和瑞銀就ＩＰＯ進行合作。該公司曾在２０１０年就香港
ＩＰＯ事宜邀請銀行競標參與，但當時交易沒有進行。（ｂｉ）

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