【債務風險】據報世茂子公司已劃轉資金償付債券利息

《經濟通通訊社９日專訊》據外電引述一位公司管理人員指，世茂集團（００８１３）的一

家子公司已劃轉資金，用於償付兩只境內債券周四到期的共計８６７０萬元人民幣的利息。

該人士稱，子公司上海世茂建設周一已將９億元人民幣２０２４年到期、票面利率４﹒３％

的債券以及１０億元人民幣２０２６年到期、票面利率４﹒８％的債券的到期利息全額劃付。

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