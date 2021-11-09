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09/11/2021 12:42

【虛擬保險】保泰推高端自願醫保計劃，享全數賠償４個自付費選項

　　《經濟通通訊社９日專訊》香港首間虛擬保險公司保泰人壽（Ｂｏｗｔｉｅ）繼自願醫保標
準計劃、靈活計劃（基本，升級）產品後，正式推出Ｂｏｗｔｉｅ　Ｐｉｎｋ自願醫保計劃，將
保障限額再次延伸至更高層次，為該公司目前最高端的醫療保險產品。
　　Ｂｏｗｔｉｅ　Ｐｉｎｋ特色包括：（１）計劃不設項目賠償上限，全數賠償任何醫院、任
何手術，終身及每年度保障額分別達５０００萬及１０００萬元，無懼賠償不足；（２）計劃提
供０、２萬、５萬、８萬元共　４個自付費選項，以及「半私家房」及「私家房」兩個計劃選項
，供靈活配搭；（３）可負擔的高端醫保，每日保費低至６﹒９元；（４）自設Ｐｉｎｋ健康中
心，免費健康服務。
　　Ｂｏｗｔｉｅ聯合創辦人兼聯合行政總裁陳鯤宇表示，Ｂｏｗｔｉｅ　Ｐｉｎｋ是第四款推
出的自願醫保產品，計劃提供４個不同的自付費選項，不論是希望補足公司醫療保險保障的專業
人士，抑或是需要全面醫療保障的自由工作者，他們都可按照個人需要選擇自付費，以可負擔的
保費，換取　１００％賠償任何醫院、任何手術的優質醫療保險產品。（ｃｌ）

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