【虛擬保險】保泰推高端自願醫保計劃，享全數賠償４個自付費選項

《經濟通通訊社９日專訊》香港首間虛擬保險公司保泰人壽（Ｂｏｗｔｉｅ）繼自願醫保標

準計劃、靈活計劃（基本，升級）產品後，正式推出Ｂｏｗｔｉｅ Ｐｉｎｋ自願醫保計劃，將

保障限額再次延伸至更高層次，為該公司目前最高端的醫療保險產品。

Ｂｏｗｔｉｅ Ｐｉｎｋ特色包括：（１）計劃不設項目賠償上限，全數賠償任何醫院、任

何手術，終身及每年度保障額分別達５０００萬及１０００萬元，無懼賠償不足；（２）計劃提

供０、２萬、５萬、８萬元共 ４個自付費選項，以及「半私家房」及「私家房」兩個計劃選項

，供靈活配搭；（３）可負擔的高端醫保，每日保費低至６﹒９元；（４）自設Ｐｉｎｋ健康中

心，免費健康服務。

Ｂｏｗｔｉｅ聯合創辦人兼聯合行政總裁陳鯤宇表示，Ｂｏｗｔｉｅ Ｐｉｎｋ是第四款推

出的自願醫保產品，計劃提供４個不同的自付費選項，不論是希望補足公司醫療保險保障的專業

人士，抑或是需要全面醫療保障的自由工作者，他們都可按照個人需要選擇自付費，以可負擔的

保費，換取 １００％賠償任何醫院、任何手術的優質醫療保險產品。（ｃｌ）

