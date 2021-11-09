【夜期時段】即月期指最新報２４７９９點，升２０點，低水１４點

《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２４７８４點，升５點，低水２９點

，最新報２４７９９點，升２０點，低水１４點，合約成交２２１張。

即月國指期貨在夜期時段開市報８８０３點，升２點，低水３點，最新報８８０６點，升５

點，平水，合約成交２０９張。

