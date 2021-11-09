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即市新聞

09/11/2021 19:25

《再戰明天》中美公布多項經濟數據，騰訊公布業績

　　《經濟通通訊社９日專訊》中美公布多項經濟數據，及騰訊公布業績，料為明日市場焦點。
　　各國重要經濟活動方面，亞太經合組織（ＡＰＥＣ）峰會續舉行，歐洲央行管理委員會在法
蘭克福舉行非貨幣政策會議。本港時間１０日４：３０ｐｍ，瑞典央行發布２０２１年金融穩定
報告。５：３０ｐｍ，歐洲央行執委埃爾德森在該行舉行的銀行業監管論壇發表講話。
６：００ｐｍ，瑞典央行就金融穩定性召開數字新聞發布會，總裁英韋斯參加。

＊德公布１０月ＣＰＩ，領展業績＊

　　在數據方面，１０日７：５０ａｍ，日本公布１０月貨幣供應Ｍ２，年率料由４﹒２％降至
４％；１０月貨幣供應Ｍ３年率料由３﹒８％降至３﹒７％。９：３０ａｍ，中國公布１０月消
費者物價指數，年率料由０﹒７％升上１﹒４％；１０月生產者物價指數年率料由１０﹒７％升
上１２﹒３％。２：００ｐｍ，日本公布１０月工具機訂單。３：００ｐｍ，德國公布１０月消
費者物價指數，月率料升上０﹒５％，年率料由４﹒１％升上４﹒５％。９：３０ｐｍ，美國公
布連續申請失業救濟金人數，料由２１０萬降至２０５萬；１０月消費者物價指數，料由２８０
升至２８１，月率料由０﹒４％升上０﹒６％，年率料由５﹒４％升上５﹒９％；首次申請失業
救濟金人數料由２７萬降至２６萬。１１：００ｐｍ，美國公布９月批發庫存，月率料由
１﹒２％降至１﹒１％；９月批發貿易。
　　在本港，明日公布業績的公司有：騰訊（００７００）、領展（００８２３）。（ｗａ）

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