【兩電加價】兩電明年加電費，港燈：在現有基金撥款支持基層家庭

《經濟通通訊社９日專訊》政府和兩電公布明年電費調整，港燈電費明年將加７％，中電加

５﹒８％。港燈（０２６３８）董事總經理尹志田表示，今次加幅全是因為燃料價格上升，情況

是港燈不能控制，明年燃料調整費將上調９﹒９仙，至每度電２７﹒３仙；至於基本電費，就維

持不變為每度電１０９仙；扣除回扣，最終明年淨電費為每度電１３５﹒３仙，上升７％。

港燈將繼續在現有基金中撥款支援基層家庭，協助公眾節約能源，加強低碳生活宣傳教育，

涉款合共６３００萬元，包括向合資格用戶派發２００元飲食券，為劏房戶提供１０００元電費

津貼。

中電（００００２）總裁蔣東強表示，中電明年燃料調整費就上調１０﹒５仙，至每度電

３８﹒６仙，基本電費亦維持每度電９３﹒７仙不變，扣除回扣，最終明年淨電費為每度電

１２８﹒９仙，上升５﹒８％。

中電表示，已在電費穩定基金、燃料帳等動用２５億元，紓緩電費加幅。中電亦會推出社區

支援計劃，包括推出消費券計劃，向合資格用戶提供１０００元電費資助。

被問到今次加電費的方案是否仍賺盡８％的准許回報率，兩電未有正面回應，只表示已動用

大量資源紓緩電費加幅。當局就指，社會對電力供應有很高要求，電力公司需要作出龐大投資，

政府已盡力透過管制計劃協議，與兩電溝通，作出平衡。（ｈｙ）

