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09/11/2021 18:02

【兩電加價】兩電明年加電費，港燈：在現有基金撥款支持基層家庭

　　《經濟通通訊社９日專訊》政府和兩電公布明年電費調整，港燈電費明年將加７％，中電加
５﹒８％。港燈（０２６３８）董事總經理尹志田表示，今次加幅全是因為燃料價格上升，情況
是港燈不能控制，明年燃料調整費將上調９﹒９仙，至每度電２７﹒３仙；至於基本電費，就維
持不變為每度電１０９仙；扣除回扣，最終明年淨電費為每度電１３５﹒３仙，上升７％。　
　　港燈將繼續在現有基金中撥款支援基層家庭，協助公眾節約能源，加強低碳生活宣傳教育，
涉款合共６３００萬元，包括向合資格用戶派發２００元飲食券，為劏房戶提供１０００元電費
津貼。
　　中電（００００２）總裁蔣東強表示，中電明年燃料調整費就上調１０﹒５仙，至每度電
３８﹒６仙，基本電費亦維持每度電９３﹒７仙不變，扣除回扣，最終明年淨電費為每度電
１２８﹒９仙，上升５﹒８％。　
　　中電表示，已在電費穩定基金、燃料帳等動用２５億元，紓緩電費加幅。中電亦會推出社區
支援計劃，包括推出消費券計劃，向合資格用戶提供１０００元電費資助。　
　　被問到今次加電費的方案是否仍賺盡８％的准許回報率，兩電未有正面回應，只表示已動用
大量資源紓緩電費加幅。當局就指，社會對電力供應有很高要求，電力公司需要作出龐大投資，
政府已盡力透過管制計劃協議，與兩電溝通，作出平衡。（ｈｙ）

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