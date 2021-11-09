【企業盈喜】ＡＶ　Ｃｏｎｃｅｐｔ料中期純利按年升不少於２５％

《經濟通通訊社９日專訊》ＡＶ Ｃｏｎｃｅｐｔ（００５９５）發盈喜，預期今年９月底

止６個月公司擁有人應佔合併溢利按年增長不少於２５％，去年同期應佔合併溢利約１億元。

集團預計，增加乃主要歸因於分佔合營企業及聯營公司溢利及虧損較截去年同期增加，主要

是由於本期間合營企業的表現更佳。（ａｃ）

