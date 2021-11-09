【企業盈喜】永發置業（２８７）料中期虧轉盈賺約８００萬元

《經濟通通訊社９日專訊》永發置業（００２８７）發盈喜，預計截至９月底止６個月錄得

溢利約８００萬元，而去年同期錄得虧損約２４００萬元。期內，集團的業績較去年同期的虧損

（撇除上年同期計入其他收入的一次性退還印花稅約１７００萬元後）改善約４９００萬元，扭

虧為盈主要是由於投資物業公平價值由去年同期虧損約４５００萬元轉為溢利所致。（ａｃ）





