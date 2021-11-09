【立會選舉】林鄭：正和中央研究內地港人投票，不在內地設票站

《經濟通通訊社９日專訊》行政長官林鄭月娥出席行會前記者會表示，政制及內地事務局正

與中央相關部委，研究如何讓內地港人在立法會選舉中投票，會盡快公布安排。

她強調，在現行選舉法例下，選舉行為必須在香港發生，因此不能在內地設置票站，內地港

人將可以過關來港後，到設於口岸的票站投票，返回內地後毋須檢疫，有意在口岸投票的內地港

人將須預先登記，讓當局掌握人數，以便安排。（ｈｙ）

