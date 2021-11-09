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即市新聞

09/11/2021 16:35

《小傳日記》全城吼住騰訊績，魚缸波幅好的骰，板塊各自好出色！

　　《小傳日記》魚缸受科技股帶動，高開１８９點報２４９５２點，但已幾乎為全日最高位。
不過魚缸繼續等待騰訊（００７００）聽日公布的季績，後再定策略，搞到全日窄幅上落。魚缸
一度倒跌數十點，不過藥明（０２２６９）、汽車股、消費股帶頭反彈，最終魚缸收報
２４８１３點，升４９點或唔夠１巴仙，主板成交９８５﹒７４億銀。國企指數報８８０６點，
升１２點或升唔夠１巴仙。恒生科技指數報６２２１點，升２７點或升唔夠１巴仙。
　　Ａ股造好。上證綜合指數報３５０７點，升８點或升唔夠１巴仙，成交４２１２﹒０１億銀
人民幣。深證成份指數報１４５７１點，升６３點或升唔夠１巴仙，成交２６６７﹒７１億銀人
民幣。
　　半導體股有炒作。隔晚（８日）ＡＭＤ宣布獲Ｍｅｔａ將在其資料中心導入ＡＭＤ的
ＥＰＹＣ晶片，股價急升逾一成，帶動同行造好。中芯（００９８１）升４巴仙，報２３﹒９銀
；華虹（０１３４７）升４巴仙，報４６﹒６５銀；上海復旦（０１３８５）升１７巴仙，報
２４﹒５銀；晶門（０２８７８）升１４巴仙，報０﹒８２銀。
　　據《華爾街日報》引述消息人士透露，內地計劃發放十多張牌照，允許部分教育機構提供校
外輔導，教育股齊齊反彈。新東方（０９９０１）升６巴仙，報１６﹒６２銀；大山教育
（０９９８６）升７巴仙，報０﹒４８銀；思考樂（０１７６９）升５巴仙，報１﹒３２銀；新
東方在綫（０１７９７）升５巴仙，報４﹒３１銀。
　　醫療股普遍反彈。開拓藥業（０９９３９）升２２巴仙，報４８﹒１銀；微創機器人
（０２２５２）升２０巴仙，報５７﹒９銀創新高；藥明生物升１０巴仙，報１０２﹒６銀；信
達生物（０１８０１）升８巴仙，報７６﹒５銀。
　　筆者綜合資金流數據，認為魚缸其實喺呢個位再大跌機會較低，建議大家聽朝可以小注做下
科技股好倉博魚缸反彈！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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