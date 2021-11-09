《小傳日記》全城吼住騰訊績，魚缸波幅好的骰，板塊各自好出色！

《小傳日記》魚缸受科技股帶動，高開１８９點報２４９５２點，但已幾乎為全日最高位。

不過魚缸繼續等待騰訊（００７００）聽日公布的季績，後再定策略，搞到全日窄幅上落。魚缸

一度倒跌數十點，不過藥明（０２２６９）、汽車股、消費股帶頭反彈，最終魚缸收報

２４８１３點，升４９點或唔夠１巴仙，主板成交９８５﹒７４億銀。國企指數報８８０６點，

升１２點或升唔夠１巴仙。恒生科技指數報６２２１點，升２７點或升唔夠１巴仙。

Ａ股造好。上證綜合指數報３５０７點，升８點或升唔夠１巴仙，成交４２１２﹒０１億銀

人民幣。深證成份指數報１４５７１點，升６３點或升唔夠１巴仙，成交２６６７﹒７１億銀人

民幣。

半導體股有炒作。隔晚（８日）ＡＭＤ宣布獲Ｍｅｔａ將在其資料中心導入ＡＭＤ的

ＥＰＹＣ晶片，股價急升逾一成，帶動同行造好。中芯（００９８１）升４巴仙，報２３﹒９銀

；華虹（０１３４７）升４巴仙，報４６﹒６５銀；上海復旦（０１３８５）升１７巴仙，報

２４﹒５銀；晶門（０２８７８）升１４巴仙，報０﹒８２銀。

據《華爾街日報》引述消息人士透露，內地計劃發放十多張牌照，允許部分教育機構提供校

外輔導，教育股齊齊反彈。新東方（０９９０１）升６巴仙，報１６﹒６２銀；大山教育

（０９９８６）升７巴仙，報０﹒４８銀；思考樂（０１７６９）升５巴仙，報１﹒３２銀；新

東方在綫（０１７９７）升５巴仙，報４﹒３１銀。

醫療股普遍反彈。開拓藥業（０９９３９）升２２巴仙，報４８﹒１銀；微創機器人

（０２２５２）升２０巴仙，報５７﹒９銀創新高；藥明生物升１０巴仙，報１０２﹒６銀；信

達生物（０１８０１）升８巴仙，報７６﹒５銀。

筆者綜合資金流數據，認為魚缸其實喺呢個位再大跌機會較低，建議大家聽朝可以小注做下

科技股好倉博魚缸反彈！



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