《真知灼見－溫灼培》日圓會重上７算港元嗎？

《真知灼見》聯儲局於上周議息會宣布從本月起將開始每月減買債１５０億美元。而本周一

（８日），聯儲局副主席克拉里達更重申該局將於２０２２年底加息。日圓被視為最沒能力加息

的貨幣。美國一旦加息與日本息差拉遠，這對日圓極之不利。下周一（１５日），日本將公布第

三季ＧＤＰ。現市場估計該數字按年比將很大機會出現收縮０﹒８％。由於第三季日本舉辦了東

京奧運會，理應可為當地經濟帶來刺激。若真的經濟還要出現收縮，某程度上可反映出日本經濟

疲弱一面。



＊偏低日圓不合乎日本利益＊



上述均屬利淡日圓匯價因素。但有趣是日圓匯價在過去數周並無下跌，反而走強。出現這情

況並非無因。首先，上月中，當日圓低見約１１４﹒５０兌１美元（６﹒８港元），日圓匯價已

處自２０１７年次季以來（４年來）的一個相對低位。面對紐約期油價格高見８０美元以上，不

少商品價格亦處高位，一個弱日圓匯價反會使日本在支付進口上倍感吃力，這未必合乎日本自身

利益。所以有理由相信日本財金官員是不會願見日圓匯價過弱。



＊日本車明年將零關稅攻中國市場＊



其次，上周消息指《區域全面經濟夥伴關系協定》（ＲＣＥＰ）將於１月１日正式生效。按

該協定，屆時日本出口輸往簽署協定國家，當中九成關稅將能獲豁免。而日本汽車亦能以零關稅

打入中國這龐大汽車市場。可想像，屆時日本車在中國將很大機會出現突破性的銷售上升。日本

出口一旦突飛猛進，其經濟將有望改善，日圓走強也變得可能。由於投資是投資將來，而非過去

。不排除近期投資者吸納日圓，看中的正是這一因素。料日圓短期內先重返１１１－１１２兌１

美元範圍（約６﹒９５－７﹒０港元），待１月１日ＲＣＥＰ生效後再關注情況。如數字確認日

本出口理想，屆時料日圓再進一步走強向１１０兌１美元（約７﹒０８港元）進發。《恒生銀行

首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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