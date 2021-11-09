  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/11/2021 10:00

《雅談保險－吳詩雅》保險業推多元共融文化，擴展至保障產品

　　《雅談保險》最近有一套韓國原創劇風靡全球，在短短１０數天便吸引來自世界各地超過１
億觀眾收看及談論。筆者當然沒有錯過，還思前想後何解一間外國網路串流影片供應商能夠持續
炮製出各種不同語言及題材新穎的電影或電視劇集呢？筆者深信其中一個答案是與「多元共融」
策略有關，讓不同背景的優秀人才彼此合作，帶來革新思維改變世界。
　　近年來有不少國際品牌積極支持多元共融，這種在全球社會及職場崛起的新趨勢，提倡尊重
每個人的差異，融合不同性別、年齡、膚色、宗教、身體構造及工作方式，有助企業在競爭激烈
的市場中突破限制，激發創意。保險業也緊貼步伐促進多元共融，讓客戶在生活層面得到更完善
的保障。

＊指定家庭成員可申領理賠＊

　　隨著時代的變遷，現今的家庭建構日趨多元，同一屋簷下可以有不同關係的角色共同生活，
例如爺孫、婆孫、親戚、繼養子女、未婚夫妻和配偶等。這些「現代家庭」在保障層面上的需要
跟傳統家庭沒兩樣。所謂「現代家庭」，實質上是指多元家庭關係。然而，因為他們未必是姻親
或直系親屬，當面對現有的社會政策及福利措施時，很多時或多或少都削弱了某些家庭成員所應
得的保障。
　　我們為了解決這個難題，幫助有需要的現代家庭獲得最適切保障，特意開創了一項彈性預設
保單服務　，將多元共融文化概念擴展至保險產品之中。簡而言之，客戶可預先按照個人意願，
委任包括「現代家庭」在內的指定成員，當其不幸因病或其他情況以致精神上失去行為能力時，
指定家庭成員可代為申領理賠，以支付醫療費用及應付日常生活。

＊每人也值得擁有更好保障網＊

　　除此之外，我們今年更集結不同部門成立專責工作小組，繼續探究如何將多元共融理念融入
不同保險產品的可行性，從而滿足客戶的實際情況及需要，因為我們每一個人也值得擁有更好的
保障。
《保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監　吳詩雅》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
市場動向09/11/2021
越秀交通基建申報基礎設施公募REIT 把握政策機遇推動高質量發展
專訪09/11/2021
【專訪】陶冬：原油生產短期錯位 將世界推向能源危機邊緣
中國故事08/11/2021
《神州經脈》10月出口超預期進口遜　滬指微升三千五得復失
財經熱話08/11/2021
海底撈大削門店止血曾飆逾一成　雨過天青抑或死貓彈？
財經熱話08/11/2021
【騰訊預測】騰訊上季料多賺逾1%手遊收入放緩，元宇宙概念看俏
財經熱話08/11/2021
【醫「弱」股】藥明生物跌跌不休　冇貨唔買住？積弱原因何在？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞虎標頸肩舒

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金