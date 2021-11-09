《雅談保險－吳詩雅》保險業推多元共融文化，擴展至保障產品

《雅談保險》最近有一套韓國原創劇風靡全球，在短短１０數天便吸引來自世界各地超過１

億觀眾收看及談論。筆者當然沒有錯過，還思前想後何解一間外國網路串流影片供應商能夠持續

炮製出各種不同語言及題材新穎的電影或電視劇集呢？筆者深信其中一個答案是與「多元共融」

策略有關，讓不同背景的優秀人才彼此合作，帶來革新思維改變世界。

近年來有不少國際品牌積極支持多元共融，這種在全球社會及職場崛起的新趨勢，提倡尊重

每個人的差異，融合不同性別、年齡、膚色、宗教、身體構造及工作方式，有助企業在競爭激烈

的市場中突破限制，激發創意。保險業也緊貼步伐促進多元共融，讓客戶在生活層面得到更完善

的保障。



＊指定家庭成員可申領理賠＊



隨著時代的變遷，現今的家庭建構日趨多元，同一屋簷下可以有不同關係的角色共同生活，

例如爺孫、婆孫、親戚、繼養子女、未婚夫妻和配偶等。這些「現代家庭」在保障層面上的需要

跟傳統家庭沒兩樣。所謂「現代家庭」，實質上是指多元家庭關係。然而，因為他們未必是姻親

或直系親屬，當面對現有的社會政策及福利措施時，很多時或多或少都削弱了某些家庭成員所應

得的保障。

我們為了解決這個難題，幫助有需要的現代家庭獲得最適切保障，特意開創了一項彈性預設

保單服務 ，將多元共融文化概念擴展至保險產品之中。簡而言之，客戶可預先按照個人意願，

委任包括「現代家庭」在內的指定成員，當其不幸因病或其他情況以致精神上失去行為能力時，

指定家庭成員可代為申領理賠，以支付醫療費用及應付日常生活。



＊每人也值得擁有更好保障網＊



除此之外，我們今年更集結不同部門成立專責工作小組，繼續探究如何將多元共融理念融入

不同保險產品的可行性，從而滿足客戶的實際情況及需要，因為我們每一個人也值得擁有更好的

保障。

《保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監 吳詩雅》



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